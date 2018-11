Cancelarul german Angela Merkel a avertizat vineri ca antisemitismul este in crestere in Germania si a reiterat necesitatea de a fi luate masuri ferme impotriva rasismului, xenofobiei si excluziunii sociale, in cadrul unei ceremonii care a marcat implinirea a 80 de ani de la pogromul nazist antievreiesc, transmit dpa si Reuters.



"Astazi in Germania exista din nou o viata evreiasca infloritoare. Dar in acelasi timp experimentam un antisemitism ingrijorator care ameninta comunitatile evreiesti din tara noastra si din alte parti ale lumii considerate sigure", a spus Merkel, intr-o alocutiune…