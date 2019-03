Antiromanul Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu azi aveam un program destul de strans, cum se spune. Trebuia sa fiu gazda la un dineu oferit regelui Iordaniei. Din cauza diletantismului doamnei prim-ministru nu mai este cazul. Regele Iordaniei s-a simțit personal jignit de discursul ținut de doamna Dancila in SUA. A reușit sa faca praf și politica…

- Unul dintre efectele anuntului Vioricai Dancila privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este anularea vizitei in Romania a Regelui Abdullah al II-lea al Regatului Hasemit al Iordaniei. Anuntul a fost facut de Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat ...

- * Administratia Prezidentiala precizeaza ca vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Hasemit al Iordaniei urma sa o efectueze in Romania a fost anulata luni de partea iordaniana. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urma sa il primeasca in aceasta dupa-amiaza pe Majestatea…

- "Dancilizarea politicii externe. Mizand pe faptul ca e proasta, lobisti americani au invitat-o pe Dancila la un eveniment de comemorare al Holocaustului. Crezand ca e ocazia vietii ei de a se manifesta pe pamant american, Dancila a recitat instructiunile primite de la Dragnea fara a…

- Administratia Prezidentiala precizeaza ca vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Hasemit al Iordaniei urma sa o efectueze in Romania a fost anulata luni de partea iordaniana. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, urma sa il primeasca in aceasta dupa-amiaza pe majestatea sa Regele…

- Administratia Prezidentiala a facut, vineri, un anunt cu privire la liderul statului venezuelean, in sensul in care se transmite ca “Romania il recunoaste pe Juan Guaido in calitatea de Presedinte interimar al Venezuelei”. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui comunicat remis de Cotroceni, care…

- Peste doua zile, membrii Comisiei Europene (Colegiul Comisarilor) se vor afla la Cotroceni, ocazie cu care Klaus Iohannis va discuta cu presedintele Jean-Claude Juncker. Vizita de vineri va avea loc la nici doua saptamani dupa ce Romania a preluat, pentru prima oara, la inceputul lui 2019, presedintia…

- Autor: Adrian SEVERIN Decretul prezidențial de prelungire a mandatului Șefului Statului Major al Apararii, neavand la origine propunerea Guvernului, este neconstituțional și nu produce nici un fel de efecte juridice. Acesta este doar un alt act de subminare a ordinii constituționale. Prin astfel de…