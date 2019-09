Stiri pe aceeasi tema

- Asociatul majoritar al firmei Smart Fitness Studio SRL, cea care administreaza trei sali de fitness in Timișoara sub cunoscutul brand Smartfit, a cerut Tribunalului Timiș insolvența societații prin intermediul altor doua firme in care este acționar. Acțiunea lui Cosmin Șorban, prin intermediul firmelor…

- Ediția cu numarul 133 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre echipa care ajuta victimele violenței in familie, un text…

- Mitropolitul Ioan al Banatului i-a indemnat sambata pe alesii locali din Timișoara, in sedinta festiva a Consiliului Local, sa creasca numarul politistilor locali in oras, ''pentru siguranta cetatii, a cetateanului'' si in special a copiilor, dupa tragedia de la Caracal, transmite Agerpres. "Domnule…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi, intr-o conferinta de specialitate, ca, incepand din luna august, va fi demarata o campanie de control la nivel national pe directia stoparii evaziunii fiscale si a muncii la negru, potrivit Agerpres."Vom anunta, incepand cu luna…

- Razboi fara sfarșit la Muzeul Banatului din Timișoara unde unul dintre cei mai titrați cercetatori se lupta sa fie repus pe postul de pe care a fost dat afara ilegal de conducerea muzeului, dupa cum a stabilit instanța. Totul a inceput cu trei ani in urma, cand arheologul Florin Drasovean, incadrat…

- Buruieni mai inalte ca omul, ambrozie, mizerie, cai de acces blocate – așa arata cimitirul din Calea Lipovei din Timișoara. O cititoare ne-a transmis mai multe fotografii și a povestit un incident petrecut duminica acolo. ”O batranica a cazut pentru ca s-a impiedicat de buruienile gigante. Se lovise…

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat și reținut un barbat cautat pentru tentativa de viol și talharie. Oamenii legii aflați in patrulare in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe Calea Sever Bocu colț cu Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au observat o persoana care corespundea descrierii…

- Marti, 25 iunie, ora 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Naidaș, judetul Caraș – Severin, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la frontiera, un roman de 36 de ani, la volanul unui autoturism marca Nissan. In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera…