Antidotul perfect care luptă cu diabetul și sporește metabolismul Aceasta bautura face miracole pentru organismul tau, reusind sa topeasca grasimea in plus, accelerand metabolismul si luptand cu diabetul. O poti prepara foarte usor la tine acasa. In plus, lupta cu diabetul si intareste sistemul imunitar. Este o combinatie detoxifianta care te ajuta sa slabesti si pe care o poti face acasa.



Ingrediente:



2 lingurite scortisoara

4 linguri de otet de mere

2 linguri de miere

4 linguri de suc de mere

2 cesti de apa Mod de preparare: Se pun toate ingredientele in blender si se amesteca.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

