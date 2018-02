Antibiotice Iasi: Profitul din exploatare s-a dimunat anul trecut din cauza cresterii valorii taxei clawback

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Asseco South Eastern Europe, (WSE: ASEECOSEE, ASE) a anunțat rezultatele pentru întreg anul 2017, potrivit carora compania a înregistrat un profit din exploatare în valoare de 15,5 de milioane EUR, o creștere cu 20% fața de aceeași perioada a anului precedent. Cifra…

- Astfel, potrivit indicatorilor tehnico-economici adoptati de CGMB, proiectul reabilitarii pavilionului A al Spitalului Victor Babes presupune extinderea spatiului util, dotarea cu un lift suplimentar pentru pacienti si medici, dotarea pavilionului A cu un sistem de ventilare, cu centrala termica…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- • Estimarile ministrului Petcu nu s-au adeverit! Anul 2017 a fost unul profitabil pentru Complexul Energetic Oltenia. Profitul estimat de oficialii CEO este mai mic insa decat cel anunțat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, in octombrie, la Targu-Jiu. Profitul estimat de unul dintre…

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- Antreprenorii mici și mijlocii trag un semnal de alarma. Revoluția fiscala a guvernului ii obliga sa concedieze angajați din cauza ca le-au crescut costurile. Alții spun ca vor crește prețurile ca sa nu iasa in pierdere.

- Veniturile estimate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru 2018 sunt de 60,850 milioane de lei, din care 60,655 milioane de lei venituri din exploatare, potrivit Notei de Fundamentare care insoteste proiectul de Hotarare de Guvern privind bugetul de venituri si cheltuieli al ANM aferent…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Societatea de Investitii Financiare Oltenia a afisat un profit net in valoare de 74,3 milioane de lei pentru anul trecut, in scadere cu 26% comparativ cu rezultatul net obtinut in 2016, de 101,27 milioane de lei, potrivit datelor financiare preliminare ...

- Indolența autoritaților locale, nepriceperea unor funcționari și nu in cele din urma aranjamentele de tot felul sunt cauzele subdezvoltarii unor localitați care, deși au avut aprobate proiecte pe fonduri europene, au ajuns, in final, sa piarda banii pentru ca nu au respectat termenele impuse…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Societatea Energetica Electrica SA a realizat in 2017 venituri de 481,2 milioane de lei, in crestere fata de 362,8 milioane de lei in 2016, obtinand un profit de 257 de milioane de lei (fata de 265 de milioane de lei in 2016), arata datele raportate joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti.…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- Leul slab fata de euro si dobanzile tot mai mari la credite ii sperie pe romanii care si-au facut planuri sa isi cumpere locuinte. Pretul apartamentelor a crescut artificial, in medie, cu peste o mie de euro, fata de februarie 2017, numai din diferenta de curs valutar.

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, ajungand la un maxim istoric de 23,45%, nivel ce pune in pericol atat productia de medicamente generice ieftine cat si viata milioanelor de pacienti cu venituri reduse, avertizeaza Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice. …

- Taxa clawback a ajuns la un nou maxim istoric, anunta Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), care transmite ca, astfel, viata a milioane de romani este pusa in pericol. Potrivit unui comunicat al APMGR, nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, și…

- Producatorii din industria farmaceutica spun ca sumele platite de ei pana acum depașesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul…

- Aceștia spun ca sumele platite de ei pana acum depașsesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul motiv de nemulțumire al…

- Spitalul Judetean Constanta interzice incepand accesul apartinatorilor in sectiile de Oncologie, ATI adulti si ATI copii, in timp ce pentru restul sectiilor programul de vizita va fi redus, in urma cresterii numarului de viroze si infectii respiratorii. Accesul vizitatorilor va fi permis doar cu…

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a Intesa Sanpaolo Group, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, a inregistrat, in 2017, un venit operational de 154 milioane lei si profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fata de 2016.

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- 2014 a fost un an incarcat pentru producatorul nemtean de utilaje. A lansat patru produse noi, a deschis in Afumati (Ilfov) primul showroom in parteneriat cu unul din distribuitori, a inceput modernizarea productiei si a portofoliului de produse. Tragand linie si adunand, in vreme ce cifra de afaceri…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Sistemul modern de operatie in domeniul neurochirurgiei si chirurgiei spinale care a fost achizitionat de curand la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi inca asteapta avizele necesare de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru a putea fi folosit. „Echipamentele sunt…

- Emil Boc a declarat, luni, in cadrul unei dezbateri publice organizate la Primaria Cluj-Napoca pe tema bugetului local pe anul 2018, ca suma este diminuata cu 28 de milioane de euro fata ce cea de anul trecut din cauza masurilor guvernamentale. „Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca…

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU, potrivit News.ro.

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU. In timp ce guvernul din Bagdad…

- Actritele Reese Witherspoon si Nicole Kidman, protagonistele apreciatului serial HBO „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies“, vor fi platite cu sume mult mai mari incepand cu sezonul 2.

- În urma cu aproape 500 de ani, un dezastru a lovit poporul aztec din Mexic, atunci când oamenii au început sa se prabușeasca cu febra, dureri de cap și sânge care le curgea din ochi, gura, nas. Dupa trei sau patru zile mureau, scrie The Guardian. În cinci ani…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include 16 fabrici din tara, spune ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. „Din 2015 si pana in prezent,…

- Viceprimarul orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a declarat, in conferinta de presa a filialei PNL Brasov, ca bugetul localitatii pentru acest an este mai mic cu 10 milioane de lei fata de 2017, din cauza noilor schimbari legislative in domeniu, fapt care va duce la investitii mai putine decat s-ar fi…

- Peste 600 de familii din Craiova s-au trezit fara apa calda si caldura in mijlocul iernii din cauza datoriilor pe care le-au acumulat de-a lungul timpului. Societatea de Termoficare a luat aceasta decizie din cauza ca oamenii au de achitat creante de peste 9 milionae de lei.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. “Din…

- Incepand din ianuarie, autoritatile au decis sa suspende taxa clawback, achitata de producatorii de medicamente, pentru o anumita categorie de produse care lipsesc de pe piata - imunoglobulinele.

- La sfarsitul lunii noiembrie, Rusia a lansat o racheta Soyuz 2 care avea misiunea de a duce pe orbita un satelit Metero M, de ultima generatie, si alti 18 sateliti mai mici. Numai ca lansarea a fost un esec, iar rusii au pierdut legatura cu satelitii. Esecul a fost enigma pana zilele trecute, cand s-a…

- Și in anul care vine, reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara vor cauta sa deschida noi rute directe, ceea ce va duce la creșterea fluxului de pasageri. Pentru a face fața acestuia, vor fi construite doua noi terminale. Terminalul de sosiri interne are ca termen de finalizare 31…

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca aproape 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice, informeaza DPA. Taifunul Tembin, al…

- Un tanar din Țara Galilor, care a pierdut un hardware ce conținea sute de Bitcoin, crede ca greșeala lui l-a costat cel puțin 100 de milioane de dolari. Averea lui James Howell este ingropata sub sute de tone de gunoi, intr-un depozit de deșeuri din Newport, potrivit metro.co.uk. Tanarul a aruncat hard-ul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu avertizeaza ca mult blamata taxa clawback este singura metoda prin care statul roman a tinut sub control cheltuielile pe medicamente, iar aceasta aduce la bugetul de stat peste 80 milioane de euro pe trimestru, spunand ca s-a intamplat ceea ce a prevazut…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca ministrul Florian Bodog s-a intalnit joi cu reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) si ai Asociatei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente, stabilind infiintarea unui grup de lucru pentru regandirea taxei de clawback…

- Criza produselor din plasma este doar partea vizibila a unei crize profunde care se agraveaza pe zi ce trece •Medicamentele generice, care sunt, in general, medicamente cu pret redus vor continua sa dispara in mod accelerat •Solutia Ministerului Sanatatii – crearea unui grup de lucru – inutila pe…

- Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM) reaminteste ca sunt necesare solutii pe termen lung si de fond pentru rezolvarea crizei medicamentelor, care sa vizeze cresterea bugetului alocat acestora si modificarea mecanismului de calcul al taxei clawback.

- Drumul de ocolire Chișinau – Ungheni este realizat în proporție de aproape 90 la suta și va fi dat exploatare în primavara anului 2018, dupa o întârziere de aproape doi ani, anunța Ministerul Economiei și Infrastructurii. În total, 17 proiecte de construcție a…

- Aproximativ 800 de milioane de oameni isi vor pierde locurile de munca pina in 2030 dupa ce vor fi inlocuiti de roboti. Este rezultatul unui studiu efectuat de o mare companie de consultanta din Statele Unite. Acesta arata ca operatorii de masini si lucratorii in industria alimentara vor fi cei mai…

- Tehnologia a evoluat extrem de mult în ultimul timp, dar acest lucru nu ne aduce întotdeauna doar beneficii, ba chiar vom avea de suferit. Potrivit unui studiu realizat de o mare companie de consultanța din Statele Unite, circa 800 de milioane de persoane vor ramâne…

- Vienna Insurance Group a inregistrat, in primele trei trimestre din acest an, prime brute subscrise in valoare de 373,4 milioane de euro in Romania, in scadere cu 4,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, profitul inainte de impozitare a crescut, in aceeasi perioada, cu aproape…