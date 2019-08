Anti-protest 10 august în Piața Victoriei. Partidul Neamul Românesc anunţă manifestaţia "Fără Soroş" "Pe data de 10 ale lunii august, anul curent, diaspora face o demonstrație care se vrea mult mai mare decit cea de anul trecut. Este și prima noastra acțiune, sa ne “alaturam” lor. Luptam oricum impotriva aceluiași sistem, avem multe dorințe comune și este timpul sa ne strigam și noi dorința noastra cea mai mare. Organizatorii și sponsorii lor, or sa se bucure nespus sa vada ca in sfirșit striga cineva ceva impotriva lui Soros. O sa fie bine pentru toata lumea, o sa vina sigur televiziunea, care altfel nu ar veni doar pentru noi. Aprobarea e luata de ei, noi trebuie doar sa ne facem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din București, pentru a participa la marș ”pentru Alexandra”, un protest fața de modul in are a fost gestionat cazul de la Caracal. Participanții au anunțat pe Facebook ca intenționeaza sa mearga in marș spre sediul MAI. Manifestația…

- Bucurestenii sunt chemati, sambata seara, sa se stranga in Piata Victoriei la mitingul intitulat „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne, ca semn…

- Un protest impotriva construirii unui Muzeu al Holocaustului in Curtea Muzeului Antipa din București a avut loc in fața instituției, chiar vizavi de sediul Guvernului. Mai multe organizații și activiști civici cer Guvernului și Primariei Capitalei sa renunțe la alocarea unei parcele de 5.300 de metri…

- Primaria Capitalei anunta ca, prin Compania Municipala Eco Igienizare, continua tratamentele impotriva tantarilor, dupa ce la finalul saptamanii au avut loc astfel de actiuni in sectoarele 1,3 si 4, anunța news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Primaria Municipiului Bucuresti,…

- Mitingul de joi se va desfasura intre orele 12,00-14,00. 'Obiectivul actiunii publice: sustinerea salariatilor SC Electroaparataj SA, aflati in greva generala din 30 aprilie; protestam pentru lipsa de norme juridice din sectorul privat ce duce la un tratament discriminatoriu pentru salariatii din…

- Cateva sute de oameni se afla in Piata Victoriei si scandeaza „Demisia!”. De asemenea, oamenii scandeaza „Melescanu, penalul!”, „Hotii”, „Slugilor fara stapan”, „Diaspora”.

- Se anunta protest duminica seara in Piata Victoriei din Capitala. "Vor sa voteze, lasati i sa voteze ", se intituleaza evenimentul pentru sustinerea romanilor din diaspora.In urma cu putin timp, Biroul Electoral Central a anuntat ca respinge cererile de prelungire a programului de vot, cu toate ca la…

- Protest de amploare anuntat pentru duminica seara in Piata Victoriei din Capitala! Mai multe grupuri de initiativa civica nemultunite de ''fraudarea alegerilor in diaspora'' au lansat pe retelele de socializare un apel catre romani, „Luptam pentru Romania” și „Vor sa voteze, lasati-i sa voteze!”.Initiatorii…