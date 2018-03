Anterior la CBRE si CTP, Marian Orzu devine managing partner al Dunwell

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte adulti si un copil au fost surprinsi de ape, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, in judetul Bratov. Mai multe echipaje intervin pentru salvarea oamenilor. UPDATE: Primele cinci persoane au fost evacuate in sigurața, au anunțat reprezentanții ISU Brașov. In…

- Tribunalul Constanta a amanat dosarul in care s a cerut insolventa societatii Murfatlar Romania SA, pentru data de 23 aprilie 2018, ora 8.30. Potrivit Buletinului Procedurilor de Insolventa, prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, la data de 20 martie 2012, debitoarea SC Murfatlar…

- Organizatia PSD Iasi a fost exclusa de la masa deciziilor de la nivel central a partidului. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, social-democratii ieseni nu vor avea reprezentare la nivel de vicepresedinte. „E foarte grav", a comentat un parlamentar. Anterior, PSD Iasi i-a avut vicepresedinti la…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. La acest termen magistratii intentioneaza sa audieze opt martori doi psihologi si sase parinti .Oricare va fi decizia Curtii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obiectivul principal al Congresului partidului este adoptarea unui document care sa cuprinda si un plan de dezvoltare pe termen lung a Romaniei. 39; 39;Am avut o discutie cu colegii, ieri si azi. Am spus de la Comitetul Executiv in care am solicitat…

- Anterior, procurorul general Augustin Lazar a declarat ca, in cazul cererii de revocare a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei ar fi trebuit sa urmeze procedura din Regulamentul CSM. "O regula elementara! Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in…

- Florin Prunea, omul de incredere al lui Ionuț Lupescu, ii intreaba pe cei care vor alege președintele FRF: ”Vreți «Ștefan Gheorghiu» sau vreți fotbal?”. Dupa demonstrația de forța a lui Ionuț Lupescu, care și-a lansat candidatura, luni, cu 29 de nume mari din fotbalul romanesc in sala, plus alte doua…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, unde va participa la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei". Pe 13 februarie, Biroul…

- Senatul a aprobat inființarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei, aceasta urmand sa finanțeze antreprenoriatul și dezvoltarea socio-economica a țarii prin proiecte ale autoritaților centrale sau locale. Obiectivul sau este promovarea investitiilor si asigurarea finantarii, prin derularea de servicii financiare…

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Bristol a scos la iveala ca scara timpului evolutiei plantelor este mai mare cu 100 de milioane de ani, acest grup de organisme colonizand planeta acum 500 de milioane de ani.

- Centrul Militar Zonal Cluj prin Biroul Informare Recrutare ofera informatii si intocmeste dosare de candidati pentru admiterea in institutiile militare de invatamant, pentru anul de invatamant 2018-2019, astfel: Pentru absolventii invatamantului gimnazial: LA COLEGIILE NATIONALE MILITARE: „Stefan cel…

- Liberalul Nicu Bitea n-a avut viața lunga la STPT. Instalat director adjunct la inceputul anului, a fost dat afara de Ioan Goia fara prea multe explicații și a primit inștiințarea acasa, prin executor judecatoresc! Anterior, Goia ii imputase ca e mizerie in tramvaie, insa Bitea spune ca totul i se trage…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat... The post Liviu Dragnea, audiat in calitate de inculpat la urmatorul termen din dosarul angajarilor la DGASPC Teleorman appeared first on Renasterea…

- Andrea Allocco, managing partner Reply Technology, este de parere ca Romania are un potential imens in ceea ce priveste zona de inovatie si ca jucatorii care acceseaza piata noastra ar trebui sa profite de acestea, nu sa o priveasca ca pe o piata in...

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Sectorul companiilor de tehnologie ”nu va mai fi niciodata la fel” din cauza reformei fiscale aprobata in SUA la finele anului trecut la presiunile președintelui Donald Trump, deși pe termen scurt giganții din domeniu beneficiaza de reduceri de taxe pentru repatrierea fondurilor ținute in alte țari,…

- CENTRUL MILITAR JUDETEAN MARAMURES prin BIROUL INFORMARE-RECRUTARE, ofera informatii si intocmeste dosare de inscriere pentru absolventii invatamantului gimnazial: COLEGIUL MILITAR LICEAL „Mihai Viteazul” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Stefan cel Mare” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Dimitrie…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu crede ca echipa Romaniei are valoare sa joace finala Fed Cup, anul viitor. Chiar si fara Simona Halep, in refacere, romancele spera sa castige lejer intalnirea de sambata si duminica, de la Cluj-Napoca, impotriva Canadei, la care sunt favorite certe. Impotriva Canadei,…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Vesti bune pentru romanii care calatoresc cu trenul pe ruta Oradea – Cluj Napoca. Vor ajunge mai repede la destinatia dorita. Asta pentru ca ungurii ne imboldesc sa modernizam mai repede calea ferata pe aceasta ruta. Potrivit Mediafax, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca 'in mod intentionat' se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie. Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- "Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ca eu cred ca este important ca minister sa fim foarte deschisi in colaborarea cu asociatiile de pacienti si asociatii nonguvernamentale. Am facut si primul pas. Primul consilier pe care l-am angajat la cabinetul meu este…

- La Tribunalul București are loc, astazi, un nou termen in care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, este acuzat pentru luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, si constituire a unui grup infractional organizat.

- Obiectivul strategic al Guvernului este realizarea unei cresteri economice inteligente, a afirmat luni Viorel Stefan, propus ca vicepremier, precizand ca alte proiecte ale viitorului Executiv sunt adoptarea Codu...

- Inițiativa a pornit de la Aliona Manciu, șefa de serviciu la Biblioteca ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni. Dupa ce a realizat un sondaj, dansa a descoperit ca in majoritatea familiilor nu se duce o evidența regulata a cheltuielilor, nu se planifica un buget, nu se discuta despre bani ori buget, mai ales…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie, fata de luna anterioara, la valoarea de 41 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, fiind cu 3,1 puncte mai redusa decat valoarea consemnata in exercitiul anterior, potrivit unui comunicat al CFA Romania. Aceasta…

- Armata turca a lansat de sambata in regiunea Afrin o vasta operatiune, denumita ''Ramura de maslin'', inmultind loviturile aeriene si bombardamentele cu artileria impotriva pozitiilor Unitatilor de aparare a poporului (YPG), o militie kurda considerata "terorista" de catre Ankara.Un bilant…

- Proiectul va fi implementat in cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), axa de finanțare 3.7, de catre Asociația „Exino”, impreuna cu Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna (ASIMCOV) și Resources Development & Ideas SRL, in Regiunea Centru. Obiectivul general al proiectului consta…

- Catalin Ionita, in varsta de 41 de ani, a fost numit director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA) in 2016. Intre 2014 - 2016, el a detinut functia de director al Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, iar intre 2012 - 2013 a fost director adjunct al Directiei de…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul înscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat în centre de plasament. Astfel, 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamâna și sa le ofere cunoștințe…

- Rata inflatiei ar putea creste in prima parte a anului, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Puseul inflationist" ar urma insa sa fie tranzitoriu. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din…

- Ryan Giggs, 44 de ani, a caștigat castingul cu Bellamy, Bowen și Roberts și astazi va fi anunțat ca noul selecționer galez. Obiectivul sau va fi calificarea la Euro 2020. Giggs a fost 4 meciuri manager interimar la Manchester United, in aprilie 2014. Țara Galilor și-a gasit selecționer. ...

- L"Equipe scrie ca la 30 iunie 2017, pentru cel mai recent contract al lui Messi, tatal jucatorului si clubul s-au inteles ca argentinianul sa aiba un salariu de 400 de milioane de euro pe patru ani. "Este prima data in istoria fotbalului cand un jucator obtine un venit garantat care depaseste 100 de…

- Plecarea lui Mihai Dinu in Palestina, la Academia Wospac, retragerea sprijinului financiar pentru echipa de fotbal din Liga A Prahova, incertitudinea privind viitorul fotbalului la echipa din Cornu face putin probabila continuarea activitatii, intre timp, jucatorii cautand sa-si asigure viitorul, prin…

- Motociclistul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 29 in etapa a patra a Raliului Dakar 2018, disputata in zona portului peruan San Juan de Marcona. Gyenes a incheiat cei 330 de kilometri ai cursei in patru ore, 41 de minute si 34 de secunde, la 33 de minute si 11 secunde de invingator,…

- Printul Harry si logodnica lui, actrita americana Meghan Markle, au avut parte de o primire rezervata starurilor, marti, in Brixton, un cartier din Londra cunoscut pentru diversitatea sa etnica, unde cuplul princiar a vizitat un post de radio local, informeaza AFP. Numerosi admiratori…

- Președintele dinamovist Alexandru David a explicat situația jucatorilor pe care ii vrea Vasile Miriuța, dar și a lui Nemec, atacant pe care Gigi Becali il dorește la FCSB. "Exista un interes pentru Palici. A existat intotdeauna un interes pentru el. Și acum au fost discuții. Nu vom sta luni de zile…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Obiectivul lui Dinamo din 2018 e calificarea in play-off-ul Ligii 1, insa Vasile Miriuța spune ca are nevoie de inca 3 jucatori pentru a se lupta cu cele mai bune 6 echipe. In plus, Miriuța nu vrea sa ia in calcul și pierderea lui Adam Nemec, dorit de FCSB, dupa ce Dinamo l-a vandut in aceasta iarna…

- Patriarhul Kiril al Rusiei va efectua, anul viitor, o vizita pastorala in Republica Moldova. Acesta va veni in septembrie si va participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc la Chisinau.Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de presedintele Igor Dodon, care a avut…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Un nou proiect PSD: conflictul de interese, prescris in 3 ani. 105 deputati, dintre care 103 de la PSD, unul neafiliat si unul de la minoritati, au depus o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea functiilor si demnitatilor publice. Ei doresc, astfel, introducerea unui termen de…

- Singura echipa de fotbal feminin din zona, AFC Universitatea a reusit un tur de exceptie si ocupa primul loc, neinvinsa, la egalitate cu Selena SNC Constanta in prima serie din esalonul secund. Obiectivul este clar si anume promovarea in esalonul de elita. Dupa ce duminica, jucatoarele alaturi de staff…

- O femeie in varsta de 93 de ani a fost arestata, deoarece a refuzat sa paraseasca azil in care locuia. Juanita Fitzgerald din Florida a fost incatușata și dusa la o secție, unde a fost imbracata cu uniforma portocalie pentru deținuți, relateaza The Independent. Reprezentanții azilului in care locuia…