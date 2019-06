Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus-o, marti, pe Violeta Alexandru, fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos, pentru a prelua functia de presedinte al PNL Bucuresti, sustin surse politice pentru Adevarul.

- Bogdan Chirieac este de parere ca poziționarea lui Rareș Bogdan pe locul 1 al listei candidaților PNL pentru alegerile europarlamentare a dublat scorul partidului și considera ca a adus mult public inclusiv de la USR. Astfel, analistul politic ințelege faptul ca Rareș Bogdan vrea sa iși puna echipa…

- Numirea anunțata de doua luni a lui Rareș Bogdan in fruntea organizației PNL București, care ar fi trebui sa se concretizeze azi, in ședința BEX al PNL, nu s-a mai produs. Președintele PNL, Ludovic Orban, a preferat sa ceara o amanare de doua saptamani pentru a face ”o analiza” a activitații organizațiilor…

- PNL se reuneste, luni, in sedinta pentru a face analiza rezultatului de la alegerile europarlamentare. In ciuda clasarii pe primul loc, la scrutinul din 26 mai, liberalii a inregistrat un scor rusinos, in Capitala, unde Alianta 2020 USR-PLUS a primit cele mai multe voturi din partea bucurestenilor.…

- Se fac miscari importante pe scena politica, in an electoral. Mai multi primari de la PNL si-au declarat sustinerea fata de cei de la ALDE, potrivit surselor Antena 3. Ei nu pot pleca oficial dintr-un partid in altul pentru ca legea nu le permite, intrucat isi pierd mandatul. Este vorba despre…

- In PNL este un razboi intern, intre mai multe tabere! Cel care a ieșit la suprafața miercuri este cel dintre Ludovic Orban și președintele PNL București, Cristian Bușoi, care a mai ars o batalie. Coordonator al campaniei PNL pe București și mana dreapta a lui Bușoi, Alexandru Nazare, a decis sa renunțe…