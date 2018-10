Stiri pe aceeasi tema

- La opt zile dupa ce au ajuns intr-o inchisoare pentru femei din Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest. Fostul ministru al Dezvoltarii și fosta șefa a DIICOT urmeaza sa fie primite in audiența la un judecator saptamana viitoare care va decide soarta celor doua.…

- Procurorul-șef al Biroului de Extradari din Costa Rica, Laura Monge, a declarat ca nu exista un termen prevazut in legislația costaricana pentru realizarea extradarii, insa cazuistica in acest dosar ar putea dura chiar și opt luni. La mai bine de o saptamana de la momentul arestarii Elenei Udrea și…

- Partenerul de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena 3 in care a povestit cum a decurs operatiunea de retinere a fostului ministru si despre fetita lor de numai doua saptamani. Acesta a precizat ca in ziua in care a fost retinuta Elena Udrea erau…

- Seful Interpol Costa Rica a oferit, joi seara, intr-o conferinta de presa, detalii despre modul in care au fost retinute Elena Udrea si Alina Bica, dar si despre statutul acestora. "Elena Udrea are un ordin de retinere internationala pentru mita si abuz in serviciu. (...) Alina Bica are o nota rosie…

- Elena Udrea, fugita in Costa Rica, dupa ce a fost condamnata, de definitv, la 6 ani de inchisoare, a nascut, in urma cu ceva timp! Deși nașterea era programata pentru luna octombrie, fetița Elenei Udrea a venit pe lume mai devreme, fiind prematura.”Elena Udrea o sa vina singura in Romania…

- Sociologul Marius Pieleanu susține ca nu se poate face o analiza a situației reale fara sa se faca public un proiect cu cheltuielile obiective ale Administrației Prezidențiale. "Nu imi dau seama daca publicul gusta sau nu astfel de decizii. Problema este de fond, de analiza raționala. Nu…