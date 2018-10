Stiri pe aceeasi tema

- Investitii masive la Spitalul Orasenesc din Hirsova, unde, in cursul zilei de marti, a fost semnat un contract de finantare pentru cresterea eficientei energetice, proiect ce va fi finantat prin fonduri de la bugetul de stat si de la FEDER, contributia primariei fiind una de doar 2 . De altfel, spitalul…

- Magistratii Curtii Supreme au luat o decizie in privinta adunarilor publice. Hotararea se rasfrange asupra protestelor spontane, de genul celor din Piata Victoriei sau de pe trotuarele din fata sediilor institutiilor publice. Mai exact, Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat sesizarea formulata…

- La o adresa din Sectorul 3 din Bucuresti apar inregistrate 5.000 de persoane. Potrivit Digi24, informatia a iesit la iveala dupa ce la sectia de votare 382, de la Colegiul National "Matei Basarab" nu s a prezentat nimeni la vot, pana duminica la ora 13.00. La o singura sectie de votare sunt arondati…

- Un barbat din judetul Iasi a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni desi era mort. Mihai Nunuca a fost investigat intr-un dosar de furt, iar dupa finalizarea rechizitoriului, anchetatorii au aflat ca a murit. La primul termen de judecata, astfel, procurorii au precizat…

- Instanța a constatat ca singurul criteriu avut in vedere de Inspectoratul Școlar și Liceul cu Program Sportiv a fost cel ”economic” Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a anulat o hotarare a consiliului de administrație de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia prin care s-au desființat clasele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat, duminica, ca informarile venite de la servicii referitoare la mitingul din 10 august au avut caracter general și nu au aratat o situație de criza care, prin complexitate, sa amenințe situația politica sau sociala. „Conform datelor cuprinse in raport…

- Foto: dambovitanews.ro Fostul șef al poliției Petrești, Nicolae Marinescu, ocupa abuziv imobilul in care se afla secția de poliție din Post-ul DAMBOVIȚA: Un fost șef de post ocupa abuziv un imobil al poliției. IPJ l-a chemat in instanța apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Barbatul de 43 de ani din Balteni, acuzat ca și-a violat fiica, timp de un an, va ramane in arest. Hotararea definitiva a fost stabilita marți, la Tribunalul Gorj. Instanța a respins contestația formulata de inculpat impotriva deciziei Judecatoriei Targu-Jiu, care a dispus arestarea sa pe…