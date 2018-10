Antena 3 a prezentat, marți, in emisiunea „Obiectiv”, moderata de Oana Zamfir, știrea privind tragicul accident in urma careia a murit o fetița de 9 ani, din cauza teribilismului unui tanar șofer care facea live pe Facebook. Dezbaterea din cadrul emisiunii se inscrie in campania demarata de Antena 1 – Observator intitulata „Stop Live pe Facebook The post Antena 3, serios semnal de alarma fața de valul de accidente din cauza live-ului pe Facebook. Șeful Poliției Rutiere, in concedii neintrerupte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .