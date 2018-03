Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de seful DNA Ploiesti, Lucian Onea si procurorul Alfred Savu, precum si fata de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul Inspectiei existand zece lucrari care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploiesti.…

- Vlad Cosma a prezentat, marți seara, la Antena 3, o noua inregistrare cu procurorii DNA Ploiești! Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, e acuzat ca ar fi prezentat doua documente false judecatorilor de la ICCJ. Astfel, Cosma spune ca Onea a trimis la ICCJ, in anul 2017, un document in care afirma și certifica…

- Vlad Cosma s-a prezentat luni la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu.

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt acuzati…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, a fost citat pentru audieri la sediul Inspectiei Judiciare, informeaza Antena3. La sediul Inspectiei este asteptat, incepand cu ora 13, si fostul deputat Vlad Cosma. Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile fostului deputat Vlad Cosma,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

- Dezvaluiri noi facute in spatiul public de fostul deputat Vlad Cosma. Acesta a prezentat inregistrari din sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Ploiesti, spune el, care ar arata cum mai multi procurori, printre care si Mircea Negulescu, intocmesc denunturi in dosarul Ponta Blair, potrivit Digi…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si practic scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul privindu-l pe Victor Ponta si Tony Blair.

- „Este colega noastra aici de la PSD, care a devenit vedeta nationala, Cosma? Este cumva aici? Vreau sa stiu pana la urma – am o nedumerire, nu masculina, nu de ordin freudian, pana la urma, acel pacatos, Portocala, care s-a dovedit si a fi un barbat foarte prost, a paradit-o sau nu a paradit-o?",…

- O noua inregistrare audio a lui Vlad Cosma a fost difuzata duminica seara de Antena 3, in care ar fi discutii intre procurori de la DNA Ploiesti si fostul deputat, acesta fiind invatat ce sa spuna in dosarul fostului primar al municipiului Ploiesti, Andrei...

- Vlad Cosma a continuat duminica seara seria dezvaluirilor. Mai exact, acesta a prezentat la Antena3, o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala. Cosma a devoalat și cum se punea presiune…

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Vlad Cosma, fostul deputat PSD, vorbește in aceasta seara (n.r.- duminica), la Antena3 despre momentul in care Mircea Negulescu i-a cerut primele ilegalitați, mai exact momentul in care a inceput sa-l inregistreze, atat pe el, cat și pe Lucian Onea, șeful DNA Ploiești. Acesta a prezentat noi despre…

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Fostul deputat Vlad Cosma ii da nucleara lui Mircea Negulescu. In emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 de miercuri seara, 14 februarie 2018, a fost prezentat cel de-al treilea episod realizat de Vlad Cosma (foto) in care este demascata modalitatea in care au fost fabricate dosarele in…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma nu s-a prezentat, marți, la DNA Ploiești, unde a fost citat in vederea audierii. In schimb, a intervenit, seara, la un post de televiziune, explicand aceasta absența, dar și pentru a lansa acuzații deosebit de grave la adresa unui magistrat.

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD va avea loc de la ora 16.00. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea ca in sedinta CExN va fi facuta evaluarea activitatii celor 135 de secretari de stat.Liviu Dragnea declara, dupa sedinta Comitetului Executiv in care Viorica Dancila a fost nominalizata…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Miscare de ultim moment a fostului deputat Sebastian Ghita! Fostul social-democrat a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizati de plangerea penala sunt sefa DNA,…

- Andreea Cosma, deputata PSD, a prezentat, luni seara, la Antena 3, cateva mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit pe data de 23 ianuarie. ”Probabil de la domnul Negulescu!”, a identificat destinatarul Vlad Cosma, fratelele deputatei, cu referire la procurorul Mircea Negulescu. ”Daca…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Adrian Radulescu, fost adjunct IPJ Prahova, a declarat luni seara, la Antena 3, ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului. Adrian Radulescu a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penala împotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care îi acuza de savârsirea infractiunilor de compromiterea

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, aflat de aproape un an de zile in Serbia, a aparut intr-un interviu la Antena 3 dupa ce postul a prezentat mai multe inregistrari cu fostul deputat PSD Vlad Cosma care acuza procurorii DNA Ploiești ca fabrica și planteaza probe. „Au urmat dezvaluirile facute de sora mea…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a anunțat ca pe numele șefilor DNA Prahova a fost depusa o plangere penala la Parchetul General. Este vorba de Mircea Negulescu , la data faptelor procuror in cadrul DNA Prahova, pe numele lui Onea Lucian, la data faptelor șef serviciu in cadrul DNA Prahova, pe numele…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor in direct la Antena 3. Fostul deputat 'o mitraliaza' pe Laura Codruta Kovesi, dar nu-l menajeaza deloc nici pe fostul procuror DNA Ploiesti, Mircea Negulescu. Ghita spune ca sefa DNA ar fi fost la el acasa.Vezi si: Sebastian Ghita VORBESTE: Fostul…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…