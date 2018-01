Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate ca urmare a reclamatiilor primite si a decis sa sanctioneze cu amenda de 50.000 de lei postul Antena 1 pentru editia din 26.07.2017 a emisiunii "Acces Direct",…

- Beren Gokyildiz are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor din Turcia si nu numai. Fanii din Romania o urmaresc cu sufletul la gura. La varsta la care fetitele se joaca cu papusile micuta are un job de oameni mari.

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Theo Rose, una dintre tinerele artiste de pe scena muzicala din Romania, are o relație cu un nepot de-al celebrului coregraf Nea Marin. Cantareața Theo Rose, care a facut-o sa planga pe Alexandra Stan cu ceva timp in urma , a fost invitata in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Tanara…

- Politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, politiilor municipale, orasenesti, precum si al sectiilor de politie rurala si posturilor de politie comunale au desfasurat, impreuna cu reprezentanti din cadrul ocolului silvic, mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor…

- “Din ce am vazut pe rețelele de socializare (...), se cere cu putere respingerea doamnei Viorica Dancila. Și chiar respingerea oricarui alt premier promovat de PSD”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri, 17 ianuarie, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3. Cu privire la declanșarea…

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- Familia Regala a transmis conform Antena 3 ca va parasi Palatul Elisabeta din 5 februarie. De altfel, Familia Regala infirma ca a facut o oferta catre RA-APPS pentru luarea in chirie a Palatului Elisabeta. Premierul Mihai Tudose a spus, la Antena 3, ca Familia Regala dorea sa stea un an gratis in Palatul…

- Secțiunea Live a site-ului televiziunii Antena 3 a fost atacata in seara zilei de 10 ianuarie, permițandu-se utilizarea unui script de minat criptomonede. Acesta a fost incarcat in urma unei breșe de securitate pe unul dintre serverele Antena3.ro, aflat in gestiune externalizata. "Problema…

- Polițiștii orașului Sebiș, ai secțiilor de poliție rurala nr. 9 și 10, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Sebiș au desfașurat, miercuri, 10 ianuarie, o acțiune pentru identificarea și sancționarea persoanelor care nu respecta prevederile legale din domeniul transportului de material lemnos,…

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Jurnalista Mara Banica s-a aratat in fața fanilor ei așa cum aceștia nu au vazut-o vreodata. Mara Banica, care a inlocuit-o in numeroase randuri pe Simona Gherghe la emisiunea „Acces Direct” , de la Antena 1, se afla in vacanța cu logodnicul ei, Razvan. Jurnalista, care și-a facut mama sa planga in…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…

- "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti si un copil)", au precizat reprezentantii ISU SIbiu. Potrivit acestora, ranitii sunt constiento si nicio persoana nu a ramas incarcerata,…

- Un accident in care sunt implicate mai multe masini s-a produs, joi seara, pe drumul judetean care duce catre statiunea Paltinis. "La fata locului intervin autospeciala pentru transport victime multiple, SMURD C Terapie Intensiva mobila si SMURD Paltinis. Sase persoane sunt ranite (5 adulti…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Dupa șase ani petrecuți in Turcia, artista și-a relansat cariera in țara natala. Anca Neacșu și soțul sau turc produc, lunar, o suma frumușica. Anca Neacșu și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman s-au casatorit in anul 2012. De atunci, cei doi au locuit in țara natala a iubitului artistei, Turcia. Blondina…

- „Toata lumea isi pune intrebarea de ce copiii, pana intr-un an sau un an si ceva, au tumori. Cu ce a pacatuit acest copil atat de mic ca are o problema asa de grava? Este vorba despre informatii intrauterine. In momentul in care o mama ramane insarcinata, ea nu trebuie sa aiba nicio secunda o frica,…

- Indragitul actor Marian Ralea, ”Magicianul” care ne-a adus bucuria in copilarie și pe care telespectatorii il vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul Oprit” difuzat de Antena 1, implinește astazi frumoasa varsta de 60 de ani.

- Mirela Vaida a facut publica nota pe care a luat-o la examenul de bacalaureat. Mirela Boureanu Vaida, care este casatorita și are doi copii , este cunoscuta publicului larg din postura de prezentatoare la postul de televiziune Antena 1. Mirela Vaida a oferit detalii mai puțini știute despre ea la emisiunea…

- Artistul Paul Hitter și Florin Badița, cel din spatele paginii de Facebook "Corupția ucide", au vorbit in emisiunea "Subiectiv", de la Antena 3, despre cum au fost organizate protestele #rezist, despre deconturi și cheltuieli. "Oameni care au donat și noi am folosit aceste fonduri pentru diferite…

- Criminala de la metrou, internata cu forța la Psihiatrie in Spania. Dupa crima și tentativa de crima din subteranul bucureștean, anchetatorii incearca sa afle acum care sunt motivele reale care au condus-o pe Magdalena Șerban (36 de ani) sa comita crima din stația de metrou Dristor 1. Ba chiar a avut…

- O patiserie care functiona fara avizele necesare a fost inchisa, miercuri, de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta si amendata cu 16.000 de lei, echipele de control descoperind si alte nereguli printre care alimente expirate si nerespectarea conditiilor…

- Un polițist a fost batut, marți seara, chiar in fața postului, din comuna Oțeleni, Iași, informeaza Antena 3. Polițistul, in varsta de 25 de ani, se afla in fața postului, in momentul in care a fost lovit. Victima a fost transportata la spital. Agresorul, in varsta de 39 de ani, este…

- Marcel Toader a afirmat ca a fost amenințat de actualul iubit al fostei lui soacre, mama cantareței de muzica populara Maria Constantin. Despre mama interpretei de muzica populara Maria Constantin se spune ca ar avea o idila cu un pușcariaș pe nume Silvian . Omul de afaceri Marcel Toader, fostul partener…

- Asociația Societaților de Service Auto Independente (ASSAI) solicita intervenția Ambasadei Chinei pentru a putea angaja cetațeni chinezi, pe care ar urma sa ii plateasca cu sume intre 250 și 800 de euro net lunar, potrivit unui comunicat al Asociației. Reprezentanții ASSAI susțin…

- Liviu Varciu și-a deschis sufletul și a marturisit care este cel mai mare regret din viața sa. Liviu Varciu, care a devenit tatic pentru a doua oara in urma cu cateva luni , este unul dintre cei mai simpatici artiști din țara noastra. Liviu Varciu, care mai are o fiica adolescenta , a acordat un interviu…

- Solistul de muzica populara Petrica Mațu Stoian a scos la iveala un amanunt mai puțin știut despre el, și anume ca a avut o perioada in care a stat in arest. Petrica Mațu Stoian, care in urma cu cateva luni a ramas fara permis de conducere , este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de muzica populara…

- Startul competiției a avut loc in Vietnam, scrie paginademedia.ro. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5.000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri cu tot ceea ce ține de mancare, cazare și transport, cu doar 1 Euro pe zi. Citeste si De ce s-a…

- Plecarea dintre noi a marii actrițe Cristina Stamate, la doar o zi dupa ce colega de șcena și buna sa prietena, Stela Popescu, a fost condusa pe ultimul drum, a intristat și indurerat o țara intreaga. Bizarul acestei tragice situații care a indoliat Teatrul de Revista Constantin Tanase, vine și din…

- Primul soț al Stelei Popescu a facut dezvaluiri șocante despre cum a fost gasita moarta celebra actrița. Dan Puican, primul partener de viața al regretatei artiste Stela Popescu, a fost invitat la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, unde a facut dezvaluiri cutremuratoare despre cum a fost gasita…

- Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. A fost gasita moarta in holul casei. Ștefan Banica Junior este profund indurerat de dispariția Stelei Popescu, cea care a facut ani de zile un cuplu pe scena cu tatal sau. „Sunt șocat pentru ca nu imi imaginez și…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Polițiștii mehedințeni au confiscat material lemnos transportat fara documente legale de catre un barbat de 21 de ani din comuna Corlațel. Potrivit unui comunicat al IPJ Mehedinti, la data de 20 noiembrie, polițiștii Postului de Poliție Corlațel, in timpul executarii ...

- Alianta PSD-UNPR-PC a castigat detasat alegerile europarlamentare. Conform Exit poll difuzat de Romania TV, Alianta PSD-UNPR-PC a primit 43% din voturile romanilor, PNL -14%, PDL – 12%, PMP – 7%. Conform Exit poll difuzat de Antena 3, Alianta PSD-UNPR-PC va avea 17 mandate in Parlamentul European, PNL…

- O fata din Baia Mare s-a gandit la o metoda naucitoare de a-și pedepsi parinții care nu o lasau sa faca sport, mai precis sa mearga la o școala cu profil sportiv. Eleva in clasa a VI-a, fata a așteptat pana la ziua ei de naștere pentru a gasi o metoda prin care sa se razbune pe toata lumea. Ea a…

- Pe tortul și prajiturile de ziua ei duse in clasa, eleva de doar 12 ani a pus glicerina boraxata crezand ca este otrava, potrivit Antena 3. Eleva a dorit sa-și otraveasca toți colegii. Ea a fost vazuta de un coleg de clasa cand turna o substanța pe prajituri. In urma incidentului, eleva a…

- In Romania, sunt 6.346.748 de salariați. Pentru 2.100.000 de salariați, angajatorii nu au platit contribuțiile cel puțin in acest an. ”Avem aproape 158.000 de companii care nu au platit contribuțiile pentru angajați in cursul acestui an. Pot fi și contribuții neachitate in anii anteriori.…

- Membrii CSM, judecatorii si procurorii care se opun cu indarjire adoptarii unor reglementari clare privind raspunderea magistratilor ar face bine sa ia in considerare opinia romanilor in legatura cu acest subiect. Iar lucrurile sunt clare: romanii cer ca judecatorii si procurorii sa raspunda material…

- Gheorghe Tudoran, tatal unui artist celebru din trupa Cassa Loco, a ajuns pe drumuri. Acesta trece prin momente cumplite dupa ce a fost data afara din apartamentul in care locuia. Cosmin Tudoran, unul dintre cei trei tineri care faceau furori cu melodia ”Sunt Fat-Frumos, am palosul gros”, e tatic, blogger…

- Iuliana Luciu a facut o marturisire neașteptata despre barbații care i-au dat tarcoale de-a lungul vremii. Iuliana Luciu, care anul acesta a implinit 30 de ani , este sora mai mica a Nicoletei Luciu. A fost, printre altele, și asistenta prezentatoarei de televiziune Simona Gherghe la emisiunea „Acces…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a avut parte de o surpriza in timp ce se afla la locul de munca. Mirela Boureanu Vaida, care recent a comentat pe marginea infidelitații , este casatorita și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta este cea care a inlocuit-o pe Simona Gherghe la carma emisiunii „Acces…

- Momente grele pentru jurnalista Mara Banica. I s-a facut rau in direct in timp ce se afla la o emisiune de televiziune. Mara Banica, care i-a ținut la un moment locul Simonei Gherghe , s-a aflat marți, 31 octombrie, in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. La un moment dat, jurnalistei,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat CEC Bank pentru mai multe nereguli constatate, printre care si faptul ca a perceput clientilor un comision de retragere a numerarului de pe cardurile de credit, lucru care, apreciaza ANPC, incalca legea. Astfel, CEC Bank…