- Dinamo București a invins FC Voluntari cu 2-1, in primul meci al etapei a 11-a din Liga 1. La primul joc de la revenirea sa, Ante Puljic a adus victoria „cainilor”, care au jucat in inferioritate din minutul...

- Ante Puljic, 31 de ani, a revenit cu gol in Liga 1. Croatul a adus victoria echipei sale in meciul cu FC Voluntari, caștigat cu 2-1. Dupa meci, acesta a declarat ca așteapta mai mult de la colegii sai in viitoarele meciuri. „Am fost surprinși , ii mulțumesc lui Dumnezeu ca am reușit sa marchez acest…

- Dusan Uhrin și compania au un moral bun dupa victoria de la Arad, 3-1 cu UTA, și spera ca Dinamo sa nu faca pași greșiți cu FC Voluntari, maine seara, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Cehul i-a obligat pe elevii sai sa nu se gandeasca…

- Ante Puljic, 31 de ani, a jucat in tricoul „cainilor" in premiera de la revenire, in 16-imile Cupei, la victoria cu UTA (3-1) de la Arad. Croatul este unul dintre fotbaliștii cei mai apreciați de galerie, mai ales dupa refuzul de a juca la FCSB, atunci cand Gigi Becali l-a ofertat in 2018. „Nu va…

- Astazi funcționar in serviciul de parcari al orașului Oradea, Ovidiu Lazar, 53 de ani, fostul atacant emblematic al Bihorului, vorbește despre vremurile in care clubul de pe Criș se batea cu Steaua, Dinamo sau Victoria și explica de ce a avut un traseu meteoric in Ghencea imediat dupa Revoluție, cand…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, ieri in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa FC Voluntari, in etapa a VI-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Cardoso ('28), Velisar ('43) si Bus ('53) In urma acestui rezultat, Gaz Metan a urcat provizoriu pe locul III, cu 12 puncte, iar echipa antrenata de…

- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Dan Petrescu se felicita pentru decizia de a schimba 10 jucatori fața de meciul caștigat cu Maccabi in preliminariile Ligii, scor 1-0. Citește AICI cronica meciului „Sa schimbi 10 jucatori și sa și caștigi nu cred ca a mai existat vreodata.…

- Victoria cu Dinamo, scor 5-0, din prima etapa a Ligii I, a avut o insemnatate in plus pentru brazilianul Viitorului, Eric de Oliveira. Acesta a evoluat in meciul 200 in Liga I, la 11 ani fara 12 zile de la debutul in primul eșalon al Romaniei. Totodata, reușita din min. 70, care a dus scorul la 5-0…