Antal Gergő, pe locul 3 în concursul de la Ruse La competiție au fost prezenți sportvi din Bulgaria, Romania, Serbia, Ungaria, Turcia, Republica Moldova și Grecia). Concurand la juniori II, Antal Gergo, campionul național indoor al Romaniei la aceasta categorie de varsta (cu rezultatul de 1,89 metri), a avut o evoluție buna, reușind sa termine concursul pe podium. Saritorul oradean s-a situat pe locul 3, cu 1,85 metri, la egalitate cu ocupantul locului secund, Netko Ctame (Bulgaria). Proba a fost caștigata de Oleg Grigorița (Republica Moldova). Antal Gergo a stabilit cu acest rezultat, 1,85 etri, un record personal in aer liber. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea „Chiștocless – Un oraș mai frumos”, demarata de Asociația Natura din Romania, a luat startul sambata, la ora 11, in sensul giratoriu de la Maraști. Voluntarii au strans aproape 30 de kilograme de chiștocuri. „Sper sa fie pentru toți timișorenii un exemplu de buna…

- Sambata, 23 martie, de la 20.00, clubul Capcana va fi gazda polonezilor de la The Freeborn Brothers. „Muzica live, momente teatrale, dans nebunesc și o explozie de energie, cam așa s-ar traduce un concert The Freeborn Brothers”, ne spun organizatorii. The Freeborn Brothers este compusa…

- Intamplarea s-a petrecut la Pellini Top Cafe și a fost pusa pe internet chiar de barbatul cu probleme psihice pe fondul unei neințelegeri pe seama unor bani pe care acesta i-ar fi cerșit și i-ar fi lasat unei cliente, iar aceasta nu a mai vrut sa-i restituie. Potrivit eBihoreanul.ro, patronul…

- Din informatiile pe care le detinem, cei doi traficanti ar fi fost ridicati chiar din domiciliul unuia dintre ei, din comuna Zarand, asupra lor fiind gasita cantitatea de aproximativ un kilogram de cannabis, dar si sume de bani. Tribunalul Arad a emis pe numele ambilor traficanti mandate de arestare…

- Potrivit Reuters, Tyler Blevins, cunoscut milioanelor de fani drept ”Ninja”, ar fi primit impresionanta suma de 1 milion de dolari pentru a promova lansarea jocului Apex Legends. ”Ninja” este cel mai urmarit PC gamer din lume și a fost unul dintre puținii profesioniști selectați de gigantul…

- Concurand, in premiera, in limitele categoriei 90 kg, el a avut evolutii de exceptie, invingandu-si toti adversarii. In finala, Alex George Cret l-a batut la wazari pe Aslan Papoyan (Austria). Alex este unul dintre cei mai promitatori judoka oradeni, fiind una din sperantele de maine ale…

- Astfel, simularea probelor scrise ale examenului va avea loc intre 18 și 21 martie. Pe 18 martie va avea loc proba scrisa la Limba și literatura romana, pe 19 martie proba scrisa la Limba și literatura materna, pe 20 cea la Proba obligatorie a profilului, iar pe 21 cea la Proba la alegere a profilului…

- Spadasina legitimata la CSM Oradea a inregistrat cinci victorii din șase meciuri in Grupa 6, calificandu-se pe tabloul principal de 64. In prima intalnire de pe tablou, Bianca Benea (favorita nr. 19) a fost invinsa de coechipiera sa de la lotul național, Denisa Barosan (CSA Steaua), scor 13-15, fiind…