Answear va deschide primele magazine fizice din Romania incepand cu 2020 Answear va deschide primele magazine fizice din Romania in 2020, tinta fiind centrele comerciale, a declarat Raluca Radu, Country Manager Answear.ro, in cadrul conferintei Retail Arena organizata de wall-street.ro. &"Suntem pe locul doi din punct de vedere al vanzarilor (n.r. la nivel de grup). Planul nostru este sa mergem catre offline. Acum ne cautam locatie. Primul magazin offline Answear trebuia sa se deschida in aceasta toamna, dar nu este o abundenta de spatii comerciale&", a declarat Raluca Radu, Country Manager Answear.ro. Answear va intra cu mai multe magazine incepand din anul… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

