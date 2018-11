Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea de audit a Comisiei Europene, care se afla in prezent in Romania privind pesta porcina africana, va prezenta un raport public in data de 25 octombrie, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Raportul va fi publicat pe site-ul Comisiei…

- * Agentia Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a dispus interzicerea intrarii de ovine si caprine din Bulgaria si Turcia in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la granita romano-bulgara. Pentru a preveni extinderea pestei porcine africane din Romania in Bulgaria,…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- V. S. Primul focar de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria, in luna iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare, toate la granița cu Turcia, ultimul fiind semnalat in luna iulie. Pesta micilor rumegatoare este o boala virala grava, care nu afecteaza…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a luat masuri de prevenire a apariției pestei micilor rumegatoare, in Romania, dupa ce primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria in data de 23 iunie a acestui an, urmat…

- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei – Yambol si Burgas – unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) anunța, intr-un comunicat transmis marți, ca a intreprins masuri de prevenire a apariției pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria.„Primul…