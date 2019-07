ANSVSA - sfaturi ptr canicula  

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lansat la inceputul acestei saptamani seria de acțiuni specifice care se vor desfașura pe litoral pana la sfarșitul verii. Ca in fiecare an, debutul sezonului estival genereaza o adevarata mobilizare de forțe in randul…

- Romania a exportat aproape 1,1 milioane bovine si ovine vii in tari din afara spatiului, pana la 1 decembrie 2018, Iordania, Libia si Liban fiind primele trei destinatii pentru animalele romanesti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Pesta porcina africana este inca prezenta in 84 de localitati din 16 de judete, cu un numar de 397 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, joi, AGERPRES. In alte cinci judete…

- Jud. Botoșani: Un nou focar de pesta porcina Foto: Agerpres. Un nou focar de pesta porcina a aparut în aceste zile în județul Botosani. Autoritațile au gasit un mistret gasit mort pe fondul de vânatoare de la Cordareni, înafara ariei afectate pâna acum.…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au facut, inainte sarbatorilor de Paste, aproape 5.000 de controale la unitati din domeniul alimentar, fiind date 300 de sanctiuni, in valoare de 1,2 milioane de lei, si fiind dispuse suspendarea ori interzicerea…

- Politistii au confiscat aproximativ 200 de kilograme de produse alimentare si au aplicat amenzi de peste 60.000 lei, intr-o ampla actiune de control organizata inaintea Pastelui Catolic, la care au participat si inspectorii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Harghita.…

- Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a instituit interdictia vanzarii mieilor si a carnii de miel in targuri si piete, precum si in alte locuri aglomerate, interdictie motivata in principal de existenta inca a unor focare de pesta porcina si a unor cazuri de scrapie la ovine.…

