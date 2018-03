Stiri pe aceeasi tema

- La vama Halmeu (Satu Mare) a fost depistata o cantitate de salam infestat cu virus de pesta porcina, adus de un cetatean din Ucraina, astfel ca marfa a fost confiscata, se arata intr-un comunicat transmis joi de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce Londra a informat Consiliul European ca Moscova este foarte probabil vinovata de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia, la inceputul lui martie,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, pe ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, cei doi discutand despre relatiile UE si NATO cu Rusia, in contextul masurilor europene la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat si Lituania, dupa atacul din Salisbury. …

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- 36 de elevi silitori din Romania, Ucraina si Republica Moldova au invatat istorie la fata locului. Copiii au mers intr-o excursie datorita unui profesor de religie din judetul Botosani. Cadrul didactic din Radauti-Prut a facut un imprumut la banca pentru a le plati cheltuielile. Copiii provin…

- Un profesor de religie din judetul Botosani s-a gandit ca Centenarul Marii Uniri trebuie sa fie o lectie pentru cei mici! Asa ca a selectat 36 de elevi din Romania, Ucraina si Republica Moldova, pe care i-a dus intr-o excursie deosebita.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, lider al grupului parlamentar al partidului, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Baia Mare, ca, parcursul acestei an, PMP se va concentra pe pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare din 2019, proiectul politic de unire a Moldovei…

- Zona de Nord Vest este a doua cea mai afectata de fenomenul contrabandei, din Romania, dupa cea de nord est, unde se resimt doua directii de intrare a tigarilor de contrabanda in tara: din Ucraina si din Moldova.

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Siemens da startul celei de-a treia ediții a competiției regionale de jurnalism Siemens CEE Press Award. Anul acesta, compania cauta cele mai bune materiale de presa pe tema "Viitorul digital al orașelor, industriei și energiei". Competiția este deschisa jurnaliștilor din 13 țari: Austria,…

- România își dorește ca Modlva sa-și continue parcursul european. Poziția fost exprimata de catre eurodeputatul din România, Andi Cristea, și senatorul român Titus Corlațean, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totodata,…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Ofițerii Direcției investigații speciale a Poliției de Frontiera din Republica Moldova au deconspirat o grupare de tip criminal specializata in traficul de stupefiante pe teritoriul Republicii Moldova, cu activitate intensa si in Romania si Ucraina. Potrivit Rlive.md, membrii gruparii organizau și efectuau…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- Din 2006, de cand fenomenul a fost descoperit si masurat, Romania a cedat Moldovei aproape un hectar din teritoriul national. Eroziunea accentuata pune in pericol atat digul Bratesul de Jos, care apara orasul Galati si zona sa industriala, cat si podul rutier si podul feroviar de peste Prut, spre Republica…

- A fost confirmat al doilea caz de rujeola în Republica Moldova. Ca și în primul caz, virusul a fost adus din Ucraina. De aceasta data, boala a fost contractata de o fata de 7 ani, din orașul Râșcani, care, în prima saptamâna a noului an, s-a aflat cu parinții în…

- Guvernul Republicii Moldova va decide daca trece sau nu la ora de vara, dupa ce Consiliul Europei va adopta modificari la Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vara. Astazi, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care cere Comisiei Europene sa efectueze o evaluare…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- La granița Romaniei cu Moldova, acolo unde raul prut se varsa in Dunare, curentii sunt atat de puternici, incat se vede cu ochiul liber cum apa "mananca" malul romanesc. Un studiu efectuat de o firma din Iasi la comanda Apelor Romane a relevat faptul ca eroziunea foarte activa duce la pierderea teritoriului…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Alertata de cazurile de pesta porcina africana aparute in Romania, Ucraina și Republica Moldova, Prefectura Bacau i-a convocat pe membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor in sala mare a Palatului Administrativ. Ședința a fost condusa de Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, in calitate…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”, initiat de Consiliul Judetean Gorj, joi, 1 februarie, ora 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti, EXPOZITIA INTERNATIONALA…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a intrunit, vineri, 26 ianuarie 2017, la Prefectura Galati pentru a pune la punct Planul de masuri si control al pestei porcine africane, la nivelul judetului Galati. Pentru ca in apropierea granitei romanesti cu Republica Moldova si Ucraina se inregistreaza tot…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- In legatura cu anturajul epidemiologic nefavorabil privind rujeola in Romania și Ucraina, țari vecine, unde rujeola a capatat raspandire epidemica, s-a creat un pericol real de import al infecției in Republica Moldova, cu raspandirea ei locala, anunța Ministerul Sanatații.

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Cele patru târguri de animale autorizate de pe raza judetului Bistrita-Nasaud vor fi închise, pâna la noi dispozitii, ca urmare a cazului de pesta porcina africana depistat în judetul Satu Mare, dar si a cazurilor semnalate în Republica Moldova si Ucraina, a declarat marti,…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- In urma alertei de pesta porcina din județul Satu-Mare, declanșata saptamana trecuta intr-o gospodarie din localitatea Micula, Primaria municipiului Zalau a remis presei un comunicat prin care avertizeaza proprietarii de porci din cu privire la obligativitatea anunțarii autoritaților atunci cand constata…

- Una dintre cele mai cunoscute fabrici de zahar din tara, de la Oradea, se inchide. Compania germana care o detine nu a reusit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca insa si cu numele; vor produce zahar „Diamant" in Polonia si Ucraina. Inchiderea fabricii de zahar de la Oradea aduce probleme nu doar…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania - ACEBOP. Informatia a fost confirmata de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara (ANSVSA).

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…