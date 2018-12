Stiri pe aceeasi tema

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 294 de localitați din 18 județe, cu un numar de 1.124 de focare (dintre care 16 in exploatații comerciale) și 300 de cazuri la mistreți, iar 361.719 de porci afectați de boala au fost eliminați, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de ANSVSA.…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 361.132 de porci afectati de boala. In judetul Ialomita au fost anregistrate 125 de focare in gospodarii…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti, arata ultima actualizare a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare remisa vineri AGERPRES. Pana in prezent, au fost eliminati,…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in 287 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1092 de focare dintre care 16 in exploatatii comerciale si 167 de cazuri la mistreti.In total au fost eliminati 360.800 de porci afectati de boala.Prin aplicarea eficenta a masurilor de combatere…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca pesta porcina se extinde tot mai mult și a cuprins deja 17 județe.Astfel, în ultima saptamâna, s-au înregistrat peste 20 de noi cazuri, și astfel s-a ajuns la peste 1.060 de…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor anunța ca pesta porcina se extinde tot mai mult și a cuprins deja 17 județe.Astfel, în ultima saptamâna, s-au înregistrat peste 20 de noi cazuri, și astfel s-a ajuns la peste 1.060 de…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent 276 de localitați din 17 județe, cu un numar de 1.062 de focare (dintre care 15 in exploatații comerciale), informeaza un comunicat ANSVSA de joi, scrie Mediafax.De asemenea, au fost inregistrate 142 de cazuri la mistreți. In total au fost…

- In prezent, Pesta Porcina Africana evolueaza in 246 de localitați din 13 județe, cu un numar de 998 de focare (dintre care 15 in exploatații comerciale) și 90 de cazuri la mistreți, in total fiind eliminați 348.691 de porci afectați de boala, informeaza ANSVSA, scrie Mediafax.Au fost stinse…