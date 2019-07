Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a confirmat doua cazuri de pesta porcina africana la porcii crescuti in gospodariile din satul Zhernov, in apropierea orasului Plevna, in nordul...

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor a informat, joi, ca mai sunt opt focare de pesta porcina africana (PPA) la porcii domestici si sase focare la mistreti. "Urmare a ...

- Pesta porcina africana este inca prezenta in 84 de localitati din 16 de judete, cu un numar de 397 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). In judetul Calarasi mai exista un singur…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza, joi, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

