Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 19 septembrie, au fost despagubiți 3.142 de proprietari ai caror porci au fost afectați de pesta porcina africana (PPA), iar valoarea plaților este de 14,296 milioane de lei, a informat miercuri Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie…

- Pentru a obține despagubirile cuvenite, poprietarii gospodariilor afectate de pesta porcina se vor adresa Direcțiilor Agricole județene, unde vor depune documentația eliberata de DSVSA, iar despagubirea se va calcula in funcție de greutatea standard de 110 kg, arata un proiect normativ lansat joi.Intr-o…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, anunta ca autoritatile vor suplimenta sumele alocate pentru despagubirea persoanelor fizice si juridice care raman fara porci din cauza pestei porcine africane, in cazul in care suma de 200 de milioane de lei care este alocata in prezent nu va fi suficienta."Banii…

- Guvernul anunța despagubirile celor afectați de pesta porcina: Ministerul Finanțelor Publice a transferat ANSVSA 40 de milioane de lei, a spus premierul Viorica Dancila, miercuri, in ședința de Guvern. ”Am luat mai multe masuri pentru a-i sprijini financiar pe toti cei care au avut de pierdut din cauza…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 in 98 de localitati din opt judete, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. ‘Avem 578 de focare de pesta porcina africana confirmate…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp…

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA , Geronimo Raducu Branescu, citat de Agerpres.ro. Acesta a mentionat ca…