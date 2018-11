Stiri pe aceeasi tema

- Pana joi, 25 octombrie, 7.741 de proprietari ai caror porci au fost afectați de virusul pestei porcine africane (PPA) au fost despagubiți, valoarea totala a plaților fiind de 99,6 milioane de lei, a informat, joi, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA, informeaza…

- Peste o mie de focare de pesta porcina au fost confirmate pana in prezent in 260 de localitati din 14 judete, fiind inregistrate 107 cazuri la mistreti, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Au fost despagubiti aproximativ 7.500 de proprietari,…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat miercuri ca in prezent exista 998 de focare de pesta porcina africana in 246 de localitati din 13 judete si 90 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 348.691 de porci afectati de boala. Cele mai multe…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…

- Pana la data de 27 septembrie, au fost despagubiți 4.960 de proprietari ai caror porci au fost afectați de virusul pestei porcine africane (PPA), iar valoarea plaților este 55,348 milioane de lei, a informat Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor

- Pana la data de 19 septembrie, au fost despagubiți 3.142 de proprietari ai caror porci au fost afectați de pesta porcina africana (PPA), iar valoarea plaților este de 14,296 milioane de lei, a informat miercuri Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie…

- Valoarea despagubirilor platite celor afectati de pesta porcina africana se ridica, in prezent, la 222.060 de lei, pana la aceasta data fiind finalizate dosare de evaluare aferente despagubirilor pentru un numar de 1.