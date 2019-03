Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca face controale in toata tara privind transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor provenite din comertul intracomunitar. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de ANSVSA, in perioada…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca face controale in toata tara privind transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor provenite din comertul intracomunitar. Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de ANSVSA, in…

- Politistii au audiat 60 de persoane si au ridicat 15 tone de tutun, in urma celor 98 de perchezitii efectuate, vineri, in 22 de judete si in Capitala. "Au fost ridicate peste 15.000 kg de tutun, in diferite stadii de prelucrare, peste 17.000 de tigarete si sumele de 174.200 de lei si 3.000 de euro",…

- Aproape 100 de percheziții se desfașoara vineri in București și alte 22 de județe din țara, la persoane banuite de comerț ilegal cu tutun. Sunt implicati cetateni romani si bulgari vizati in cinci dosare penale. Polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 194+700 de metri, pe sensul spre litoral a avut loc un accident in care au fost implicate 2 autoturisme. Acestea au ramas imobilizate pe banda de urgenta și banda 2, traficul…

- Doua tone de carne si produse din carne au fost confiscate din locatii din Romania, dupa ce au fost aduse dintr-o zona din Ungaria, cu restrictii din cauza pestei porcine. Produsele au fost sechestrate de DSVSA de la un depozit din Timis si un magazin din Bucuresti. Reprezentantii autoritatii spun ca…

- Italianul Matteo Politi, acuzat ca a efectuat zeci de operații in mai multe clinici private din Romania, folosindu-se de documente false, a fost prins de polițiștii de frontiera la Curtici, in trenul ce se indrepta spre Budapesta. „In data de 6.02.2019, ora 6:11, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Vineri, BVB a incheiat ziua pe rosu, indicele principal BET inregistrand o scadere de 0,37%. Luni, indicele BET se afla pe verde dupa doua ore de tranzactionare, ajungand la +0,11%.Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus Iohannis: Mi s-a propus, dar am zis nu Bursa…