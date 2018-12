ANSVSA, controale Crăciun. Amenzi de 785.910 lei AMENZI DE 785.910 de lei ”In perioada 5-20 decembrie 2018 inspectorii sanitari-veterinari au verificat 4.592 de obiective (unitați de industrie alimentara, piețe agro-alimentare și unitați de vanzare cu amanuntul) și au realizat 427 de controale in trafic, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratelor de Politie judetene. Neregulile identificate in timpul controalelor au fost amendate prin aplicarea a 294 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 785.910 de lei și emiterea a 4 ordonanțe de suspendare și 3 ordonanțe de interzicere a activitații.” anunța ANSVSA. 2.000 de kilograme… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

