Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 septembrie, pesta porcina africana (PPA) era semnalata in 223 de localitați din 13 județe, cu 952 de focare, dintre care 15 in exploatații comerciale și 72 de cazuri de mistreți, a anunțat Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). In total au fost eliminați…

- Numarul de localitați afectate de pesta porcina africana scade ușor, potrivit statisticilor ANSVSA. La data de 27 septembrie, cu circa trei luni înainte de Craciun, pesta porcina africana (PPA) era semnalata în 223 de localitați din 13 județe, cu 952 de focare, dintre care 15 în exploatații…

- Pana la data de 19 septembrie, au fost despagubiți 3.142 de proprietari ai caror porci au fost afectați de pesta porcina africana (PPA), iar valoarea plaților este de 14,296 milioane de lei, a informat miercuri Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie…

- De la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in doua zone geografice. Pesta porcina africana evolueaza in 12 judete, in 207 de localitati, cu un numar total de 898 de focare (dintre care…

- De la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in doua zone geografice. Pesta porcina africana evolueaza in 10 judete, in 165 de localitati, cu un numar total de 781 de focare (dintre care…

- ANSVSA: „Evoluția bolii este in permanența monitorizata, prin examene clinice și de laborator” In perioada 1 ianuarie - 10 august a acestui an, au fost confirmate in Romania 645 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porcii domestici, raspandite in 9 județe, arata un comunicat transmis vineri…

- De la data confirmarii prezenței Pestei Porcine Africane (PPA) in țara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in județul Satu-Mare, se constata ca in zona de N-V a Romaniei boala evolueaza lent, chiar stationar, confirmandu-se in 14 localitati din judetele Satu-Mare, Salaj si Bihor. Au fost afectati…

- Pesta porcina confirmata și la ferme din Tulcea iar ptr Satu Mare e alerta Arhiva foto: Agerpres. Virusul pestei porcine africane depistat saptamâna trecuta într-un abator aparținând unui complex de creștere a porcilor din Județul Tulcea a fost confirmat și în…