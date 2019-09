Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari oficiali din cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au verificat in perioada 12 18 august, 278 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia. Amenzi de peste 350.000 de lei au fost aplicate…

- Seria controalelor in unitatile amplasate in cele sapte zone de interes turistic de pe litoral – Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia – a continuat si in saptamana 05 – 11 august. Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 37 de sanctiuni in valoare de peste…

- Conform sursei citate, in perioada 29 iulie - 4 august, medicii veterinari care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au verificat conditiile de conformare fata de normele sanitar veterinare in cadrul a 288 de unitati din Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie,…

- Autoritatile au dat saptamana trecuta amenzi de 275.200 de lei pe Litoral in urma controalelor efectuate in cele 7 zone de interes turisticm, relateaza agerpres. Conform unui comunicat al ANSVSA, in perioada 29 iulie - 4 august, medicii veterinari oficiali care activeaza in cadrul Comandamentului…

- Autoritatile au dat amenzi de 513.200 de ei pe Litoral saptamana trecuta si au decis retragerea de la vanzare a 211,5 kilograme de produse alimentare, in urma controalelor efectuate in cele 7 zone de interes turistic. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- In saptamana 15 – 21 iulie, medicii veterinari care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019, au verificat, 269 de unitați amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia, informeaza ...

- Inspectorii sanitar-veterinari au dat, in urma controalelor facute in ultima saptamana in unitati de alimentatie de pe litoral, amenzi in valoare de aproape 200.000 de lei. Printre deficientele constatate se numara manipularea necorespunzatoare a produselor alimentarea, vanzarea acestora in spatii…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au aplicat, in perioada 1-7 iulie, amenzi de 196.000 de lei, in urma controalelor desfasurate la unitati de pe litoral, conform Agerpres.Citește și: ANM a emis prognoza…