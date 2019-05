Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.383 de unitati din sectorul alimentar (piete agro-alimentare, abatoare si centre de sacrificare a mieilor cu activitate temporara, unitati de transare a carnii, unitati de procesare si depozitare a alimentelor de origine animala, unitati de vanzare cu amanuntul), au fost verificate de catre…

- Trei supermarketuri timisorene au fost amendate de catre inspectorii de la Directia de Sanatate Publica Timis in urma controalelor efectuate in perioada sarbatorilor de Pasti. Acestea au avut de platit 13.600 de lei, neregulile constatate referindu-se la controlul si inregistrarea temperaturii din spatiile…

- In perioada Sarbatorilor de Pasti si 1 Mai, Muzeul de Mineralogie Baia Mare va functiona dupa urmatorul program: Vineri – 26 aprilie 09.00 – 17.00 Sambata – 27 aprilie 09.00 – 14.00 Duminica – 28 aprilie inchis Luni – 29 aprilie inchis Marti – 30 aprilie 09.00 – 17.00 Miercuri – 1 mai 09.00 – 17.00…

- Compania Nationala Posta Romana a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul de lucru pentru perioada Sarbatorilor de Paste și de 1 Mai. Astfel, Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti și ziua de 1 Mai sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. De asemenea, prin decizia…

- Autoritatea Nationala Veterincara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a efectuat 9.854 controale in unitatile din sectorul produselor alimentare de origine nonanimala si a acordat 132 de amenzi, in valoare de 479.200 de lei, arata joi un comunicat de presa transmis de ANSVSA, potrivit mediafax.Citește…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat, in februarie, amenzi in valoare de 563.400 de lei in urma celor 9.366 de controale efectuate la nivel national in unitati din industria agroalimentara, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), informeaza…

- In cursul lunii februarie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 9.366 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…

- In cursul lunii ianuarie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 6.600 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…