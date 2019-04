Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii veterinari au aplicat 86 de sanctiuni in valoare de 319.280 de lei, in perioada 25 martie - 12 aprilie 2019, in urma controalelor efectuate in trafic si in unitatile de procesare, depozitare si comercializare a oualor, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- Vineri, 19 aprilie 2019, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc Ședința de evaluare a activitații pe anul 2018, in prezența conducerii MAI, a șefilor direcțiilor și ai inspectoratelor generale. Redam, in continuare, mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Dan: “In primul rand vreau…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat 112 amenzi in valoare totala de 291.110 lei unor firme din industria laptelui ca urmare a controalelor efectuate in perioada 19 februarie - 15 martie 2019, informeaza miercuri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat, in decursul lunii februarie, 120 de amenzi in valoare de 563.400 de lei in urma celor 9.366 de controale efectuate la nivel national in unitațile din industria agroalimentara, care desfașoara activitați in domenii precum fabricarea produselor de panificatie…

- Inspectorii sanitari veterinari au decis suspendarea liniei de productie file de somon afumat in cazul a doua unitati de procesare a pestelui unde a fost depistata prezenta bacteriei Listeria monocytogenes iar pana in prezent au fost distruse 99,77 kilograme de produse din loturile unde a fost descoperita…