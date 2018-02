Stiri pe aceeasi tema

Inspectorii de munca au aplicat, in perioada 5 - 9 februarie, amenzi de peste 2,28 milioane de lei (circa 489.517 euro), din care 1,87 milioane de lei pentru munca fara forme legale, se arata intr-o statistica publicata, marti, de Inspectia Muncii.

- Zece feluri de lactate contin grasimi vegetale mai mult decat norma admisa de 5%. La aceasta concluzie au ajuns Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor care a prezentat rezultatele analizelor de laborator.

- Produsele lactate JLC și Incomlac au fost deja retrase din vanzare din unul dintre supermarketurile rețelei de magazine Linella din sectorul Ciocana al capitalei, dupa emiterea unei dispoziții de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

- „Deficitul comercial ne preocupa foarte mult. A crescut acolo unde am crede ca avem potential - la alimente si produse agroalimentare. Ce m-a frapat este ca Romania importa foarte multe mere. Avem 14% din suprafata pe care se cultiva mere in Uniunea Europeana, dar livram doar 3% din productie. Asta…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Inspectia Muncii. Read More...

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, estimata la 55 mld. lei (12 mld. euro), a inceput anul 2018 cu stangul, prin inchiderea a doua fabrici, respectiv fabrica Zaharul Oradea si fabrica de lactate Dorna, ambele companii de top in sectorul in care activeaza.

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 15-19 ianuarie, 16 persoane care munceau fara documentele legale. Șapte angajatori au primit amenzi in cuantum de 200.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 43 de unitați. Inspectorii ITM…

- Fermierii trebuie sa asigure animalelor un adapost corespunzator, apa si hrana suficiente, in perioadele cu temperaturi foarte scazute, vant puternic si caderi masive de zapada, potrivit recomandarilor Autoritatea Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 22 de evenimente, au aplicat 250 de amenzi si au constatat 42 de infractiuni. 13 infractiuni au fost constatate in flagrant delict. La data 16 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 22 evenimente, din care 17 solicitari ale cetatenilor…

- In cursul lunii decembrie, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfașurat 7.872 de controale in unitațile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- Manifestul, asa cum este numit pe pagina web a companiei, are scopul sa ajute oamenii sa renunte la fumatul clasic si sa le inlocuiasca pe acestea cu tigari electronice sau produse hibrid. Compania sustine ca alternativele sunt mai putin daunatoare si ca „putem atinge un nivel mult mai bun al sanatatii…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de 216.000 de lei în urma celor 7.872 de controale efectuate la nivel national în luna decembrie 2017 în unitatile din industria agroalimentara, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- O prima etapa a acestor actiuni de control s-a desfasurat in perioada 30.11.2017 – 20.12.2017, prin verificarea a 5.975 de unitati inregistrate /autorizate sanitar vet-erinar.Controalele oficiale au fost efectuate de catre reprezentantii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Buzau desfasoara in aceasta perioada controale la carmangerii si macelarii, ce au avut drept scop verificarea modului de comercializare a produselor alimentare precum și modul de depozitare a acestora. Inspectorii veterinari au fost prezenti…

- Inspectorii Directiei Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au aplicat comerciantilor, inainte de Craciun, peste cinci sute de amenzi in valoare totala de peste 560.000 de lei si au dispus interzicerea activitatii pentru 21 de unitati.

- Potrivit unui comunicat de presa emis de catre D.S.V.S.A. Covasna, in perioada sarbatorilor de iarna, inspectorii din cadrul instituției au intensificat activitațile de control din domeniul siguranței alimentelor. Inaintea Craciunului, cand toata lumea alearga agitata sa faca ultimele cumparaturi, inspectorii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu peste 318.000 lei mai multi operatori economici din sectorul de distributie, comercializare si import de ulei de masline, in urma controalelor efectuate in perioada 2 - 13 octombrie. Potrivit unui comunicat al ANPC,…

- Luna trecuta, inspectorii de munca suceveni au aplicat amenzi in valoare de 42.500 de lei, in urma verificarilor efectuate la operatorii de transport rutier. Printre altele, inspectorii au vrut sa afle daca sint respectate normele vizind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum…

- Activitatea de control desfasurata de Directia Sanitara Veterinara si Siguranta Alimentelor Timis a scos la iveala numeroase probleme in cadrul unitatilor verificate. Astfel, au fost controlate 91 de unitati, fiind constatate si sanctionate cu contraventii 36 de cazuri in care s-au incalcat normelor…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, ieri, o actiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor de comert cu produse contrafacute in municipiul Craiova. Cu prilejul acestei activitați, oamenii legii au verificat 8 societati comerciale si ...

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ne recomanda sa alegem produse de calitate pentru masa de sarbatoare, mai mult decit atit produsele alimentare trebuie cumparate numai din magazine specializate, locuri special amenajate și, evident, autorizate. La procurarea oualor trebuie sa examinam…

- In apropierea sarbatorilor de iarna cand, in mod traditional, creste consumul de produse alimentare, A.N.S.V.S.A. recomanda cetatenilor sa cumpere produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate sanitar veterinar. Aceasta inseamna ca, atat carnea cat si alte produse de origine animala sau…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a verificat toate loturile de lapte praf de pe piata, iar in Romania nu a intrat niciun lot contaminat cu salmonella, a declarat, joi, vicepresedintele ANSVSA, Traian Petcu, in Comisiile reunite de buget-finante din Parlament.…

- Astfel, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara a anuntat ca inspectorii activitații de inspecție fiscala au efectuat, din ianuarie pana la finalul lui noiembrie, 3.194 acțiuni, din care 1.053 la persoane fizice, și 2.141 la persoane juridice. Din totalul acțiunilor,…

- Reprezentantii ITM si Antifrauda impreuna cu inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la o patiserie clandestina din Piata Grivitei. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si produse expirate.Patiseria nu are un punct de lucru declarat. Inspectorii au sanctionat…

- Romania nu se afla pe lista de distribuție a produselor alimentare cu destinație nutriționala speciala (lapte praf formula pentru bebeluși), contaminate cu Salmonella Enterica, informeaza marți Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.

- Inspectorii din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au efectuat, in luna noiembrie, circa 8.900 de controale in unitati de producere si depozitare a produselor alimentare, a celor de baut si in depozitele de fructe, seminte si legume. Controalele au vizat…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto ...

- Incepand cu data de 4 decembrie pana pe 24 decembrie 2017 și in intervalul 27 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018, medicii veterinari din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, precum și cei din circumscripțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor…

- Informatiile primite pana in acest moment, prin Punctul National de Contact al Sistemului Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje din Romania (PNC SFAAF RO), arata ca distributia produselor contaminate s-a facut catre state terte din Asia si Africa, potrivit ANSVSA. "PNC SRAAF RO nu a primit…

- In luna noiembrie, inspectorii din cadrul Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Brasov au continuat actiunile pentru depistarea si sanctionarea muncii la negru. In urma celo 185 de controale efectuate, au fost identificate 12 persoane „la negru” pentru care un numar de 9 angajatori au fost sanctionati…

- Incepand cu data de 4 decembrie si pana in data de 8 ianuarie a anului 2018, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va intensifica actiunile de control oficial si va verifica modul in care sunt aplicate masurile specifice acestei perioade.

- Luna trecuta, lucratorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Suceava au efectuat 236 de controale, iar pentru deficiențele constatate au aplicat 29 de avertismente și 68 de amenzi, in cuantum de 139.000 de lei. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 129 de butelii de aragaz, fiindca…

- L’Oreal, lider la nivel global in industria frumusetii, a avut vanzari de aproape 26 miliarde euro anul trecut si o cota de piata de 12,6%. In jur de 7 miliarde de produse sunt vandute de catre companie anual in toata lumea, aceste produse fiind cercetate si dezvoltate de peste 3.800 de angajati…

- In vederea reducerii posibilitatilor de producere a unor evenimente care afecteaza siguranta cetatenilor, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a dispus unitatilor subordonate intensificarea actiunilor menite sa asigure un nivel ridicat de protectie la nivelul comunitatilor. Astfel, inspectorii…

- Inspectorii sanitar-veterinari vasluieni recomanda populației sa nu cumpere carne de porc din locuri neautorizate. Cei care iși sacrifica porcii din batatura sunt sfatuiți sa solicite examenul trichineloscopic. Odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, cand populația consuma mai multa carne de porc…

- Cele 8.884 de controale au fost realizate prin intermediul directiilor judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si cea a municipiului Bucuresti, si au vizat unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii, precum: fabricarea produselor de morarit,…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat, in noiembrie, amenzi in valoare de circa 148.000 de lei, in urma celor aproape 8.900 de controale efectuate la mai multi agenti economici ce activau in sectorul produselor alimentare de origine non-animala, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara…

- Inspectorii sanitari veterinari au decis suspendarea activitatii pentru 11 unitati de productie, colectare, procesare, depozitare si comercializare a pestelui si produselor din pescuit iar o cantitate de 231 kilograme de peste urmeaza sa fie neutralizata.

- Dupa o serie de verificari a gradinițelor și școlilor din capitala, realizate pe parcursul saptaminii trecute, inspectorii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) au depistat un șir de nereguli, noteaza NOI.md. Din 34 de instituții școlare și preșcolare, in șapte scoli si gradinite s-a…

- Mai multe dovezi sugereaza ca membrii din industria zaharului au suprimat cercetarile stiintifice din SUA care asociau consumul de zahar cu bolile de inima si cancerul la vezica urinara in cazul soarecilor.

- Carne expirata de trei ani, branza, lapte, mezeluri si dulciuri cu termene de valabilitate depasite de luni intregi au fost gasite de inspectorii Directiei Generale de Politie Locala Sector 4, la un magazin alimentar si la o unitate de tip fast-food din zona Tineretului.Citește și: Scapat…