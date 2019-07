Stiri pe aceeasi tema

- Controalele derulate de inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si cei ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra loturilor de legume si fructe provenite din import sau comert intracomunitar au dus la aplicarea unor sanctiuni…

- Peste opt tone de produse alimentare si peste 72.000 de oua au fost retrase de la comercializare in urma controalelor facute de inspectorii ANSVSA in perioada premergatoare Pastelui. In urma acestor controale, au fost aplicate peste 500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare depaseste 1,8…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 1,81 milioane de lei si au retinut de la comercializare peste 8,17 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, in urma controalelor efectuate in luna aprilie si la inceputul lunii mai, informeaza Autoritatea…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi in valoare de 1,81 milioane de lei si au retinut de la comercializare peste 8,17 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, in urma controalelor efectuate in luna aprilie si la inceputul lunii mai, informeaza Autoritatea…

- Peste 8.383 de unitati din sectorul alimentar (piete agro-alimentare, abatoare si centre de sacrificare a mieilor cu activitate temporara, unitati de transare a carnii, unitati de procesare si depozitare a alimentelor de origine animala, unitati de vanzare cu amanuntul), au fost verificate de catre…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 300 de sanctiuni contraventionale, în valoarea de 1,27 milioane de lei, si au retinut de la comercializare peste 6,11 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, în urma controalelor efectuate în luna…

- Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat 300 de sanctiuni contraventionale, in valoarea de 1,27 milioane de lei, si au retinut de la comercializare peste 6,11 tone de produse alimentare neconforme si 72.280 de oua nemarcate corespunzator, in urma controalelor efectuate in luna aprilie la 4.990 de…

- Inspectorii veterinari au aplicat 86 de sanctiuni in valoare de 319.280 de lei, in perioada 25 martie - 12 aprilie 2019, in urma controalelor efectuate in trafic si in unitatile de procesare, depozitare si comercializare a oualor, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…