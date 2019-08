ANSVSA: 581 de focare de pestă porcină africană în 169 de localităţi In alte patru judete exista doar cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 378.394 de porci afectati de boala si exista 1.757 de cazuri la mistreti.



Potrivit autoritatilor veterinare, in total au fost stinse 1.248 de focare dupa cum urmeaza, cele mai multe in judetele Tulcea (568), Braila (140), Ialomita (132), Calarasi (104) si Constanta (94).



Prezenta virusului PPA in tara noastra a fost semnalata pentru prima oara pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.



Potrivit ANSVSA, evolutia bolii este in permanenta monitorizata, prin examene clinice si de laborator, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

