Stiri pe aceeasi tema

- Dupa confirmarea scrapiei in mai multe județe, printre care și Argeș, vanzarea mieilor este monitorizata. In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul structurilor de control de la nivel national,…

- Sacrificarea mieilor in spatii amenajate temporar se realizeaza numai in perioada 15 – 28 aprilie 2019, intre orele 07.00-17.00, cu permisiunea DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti, anunța Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, citata de MEDIAFAX.In ...

- In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel national, a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetatenilor un comert cu alimente sigure. La aceste actiuni…

- Automatele de cafea vor fi vizate de o actiune de control la nivel national, iar Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va autoriza functionarea fiecarui aparat, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Marius Pirvu, presedintele Autoritatii Nationale…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 284 de localitati din 20 de judete, cu un numar de 1.071 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale), iar in alte trei judete exista doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Autoritatea Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunta retragerea de la vanzare a produsului file de somon afumat de la Negro, intrucat este contaminat cu bacteria Listeria. ANSVSA le recomanda celor care au cumparat astfel de produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa…