- Atacantul echipei FC Barcelona, Ansu Fati, nascut in Guineea-Bissau in urma cu 16 ani, si care de joi poate evolua pentru nationala Spaniei, a fost convocat la echipa de tineret a ibericilor, potrivit news.roDemersurile administrative care ii permit lui Fati sa aiba dubla cetatenie (Guineea-Bissau…

- Ansu Fati (16 ani) are deja cinci meciuri pentru Barcelona și i-a convins pe spanioli ca merita sa joace in naționala lor. Atacantul tocmai a primit cetațenia spaniola și a fost convocat la naționala sub 17 ani a Spaniei, care va juca la Campionatul Mondial din Brazilia. ...

- Reprezentativa Romaniei a fost surclasata de formatia Elvetiei cu scorul de 8-0 (6-0), duminica, in Complexul Sportiv Orhei (Republica Moldova), in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal feminin Under-17 din 2020.

- Romania intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Inaintea acestei dispute, Romania se regaseste pe locul 3, cu 7 puncte, in timp ce „La Roja” este liderul…

- Cinci jucatori din lotul Spaniei prezent la Bucuresti – David De Gea, Jordi Alba, Dani Carvajal, Sergio Ramos si Sergio Busquets – se afla pe lista celor 55 de nominalizati pentru FIFA FIFPro World11, premiu care va fi decernat in gala The Best din data de 23 septembrie, la Milano, potrivit news.roPe…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadioanele pe care reprezentativa Under 21 va evolua in luna octombrie, cand sunt programate meciurile cu Ucraina si cu Irlanda de Nord, in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021, informeaza site-ul FRF.

- Selectionatele Portugaliei, detinatoarea trofeului, si Spaniei s-au calificat in finala Campionatului European de fotbal rezervat jucatorilor sub 19 ani, competitie care se desfasoara in Armenia.

- ​Nationala de handbal feminin Under-19 a României a ratat, miercuri, calificarea în semifinalele Campionatului European din Ungaria, dupa ce a fost învinsa de reprezentativa tarii gazda, cu scorul de 31-21 (12-11), în grupa principala II a competitiei, informeaza News.ro.Dupa…