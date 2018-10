Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii epidemiologi ai Agenției Naționale pentru Sanatate Publica au dat asigurari ca vaccinurile care sunt folosite la imunizarea populației sunt de calitate si corespund rigorilor Organizației Mondiale a Sanatații. Aceștia au venit cu precizari privind unele mesaje care au fost lansate în…

- Republica Moldova a fost aleasa astazi, in calitate de membru al Comitetului Permanent al Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sanatații, in cadrul celei de-a 68-a Sesiune a forumului, care se desfașoara la Roma, Italia, in perioada 17-20 septembrie 2018.

- Doua mame din zece sufera de depresie postnatala sau postpartum, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Specialistii spun ca o astfel de suferinta este raportata rar in societatea romaneasca, doar unul sau doua cazuri din zece ajung in atentia psihologilor sau a psihiatrilor.

- Doua mame din zece sufera de depresie postnatala sau postpartum, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Specialistii spun ca o astfel de suferinta este raportata rar in societatea romaneasca, doar unul sau doua cazuri din zece ajung in atentia psihologilor sau a psihiatrilor. Dar negestionata corect,…

- Adversarii imunizarii împotriva bolilor copilariei susțin ca vaccinurile provoaca autism, paralizie și infertilitate. Potrivit savanților, aceste ipoteze sunt false și creeaza premise pentru apariția și raspândirea infecțiilor periculoase pentru sanatatea și viața copiilor. Doctorul…

- Adversarii imunizarii împotriva bolilor copilariei susțin ca vaccinurile provoaca autism, paralizie și infertilitate. Potrivit savanților, aceste ipoteze sunt false și creeaza premise pentru apariția și raspândirea infecțiilor periculoase pentru sanatatea și viața copiilor. Doctorul…

- Parinții care nu-și vaccineaza copiii trebuie sa cunoasca asta: Boala este fatala! / Rujeola sau pojarul, cum i se mai spune în popor, este o boala extrem de contagioasa și periculoasa. Specialiștii fac apel catre parinți sa dea dovada de responsabilitate și sa-și vaccineze copiii, daca nu…

- Parinții care nu-și vaccineaza copiii trebuie sa cunoasca asta: Boala este fatala! / Rujeola sau pojarul, cum i se mai spune în popor, este o boala extrem de contagioasa și periculoasa. Specialiștii fac apel catre parinți sa dea dovada de responsabilitate și sa-și vaccineze copiii, daca nu…