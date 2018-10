Ansel Elgort va fi protagonistul noii versiuni a filmului 'West Side Story'

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Chris Evans, cunoscut pentru rolul Captain America in filmele universului Marvel, va fi protagonistul serialului limitat 'Defending Jacob' pe care il va difuza Apple, potrivit publicatiei de specialitate The Hollywood Reporter citata vineri de EFE. 'Defending…

Asociatia One World Romania in parteneriat cu NOA Events Turda, și cu sprijinul necondiționat al Salinei Turda și al Primariei Turda, proiecteaza filme prin programul KinoDok in "cel mai frumos...

- Lansarea filmului „Top Gun: Maverick”, continuarea lungmetrajului din 1986, a fost amanata de Paramount cu un an, scrie news.ro.Filmul va fi lansat pe 26 iunie 2020 si nu pe 12 iulie 2019, asa cum a fost anuntat initial. Modificarile in programul lansarilor Paramount au fost comunicate…

- Dramaturgul si scenaristul Neil Simon, care a stabilit un nou ton in comedie, prin piese ca „The Odd Couple” si „Barefoot in the Park”, scriitor premiat cu Pulitzer si Tony, a murit duminica, la varsta de 91 de ani.Citește și: ȘOC la cununia civila a lui Valentin Dragnea: Cine A LIPSIT de…

- Simon, nominalizat de patru ori la premiile Oscar si de 17 ori la Tony, recompensat cu trei astfel de trofee, a murit la New York din cauza unor complicatii pulmonare, potrivit The Hollywood Reporter. Cu o cariera de peste cinci decenii in care a scris mai mult de 40 de piese de teatru, multe dintre…

- Barbara Harris a murit marti intr-un spital din Arizona. "Ce trebuie sa fac acum? Sa stau aici si sa astept sa mor?", spunea Barbara Harris atunci cand a fost internata. Barbara Harris a jucat in numeroase filme de-a lungul carierei, cele mai cunoscute dintre acestea fiind "Plaza Suite","Nashville",…

- Actrita de origine latinoamericana Eva Longoria se va alatura distributiei filmului 'Dora the Explorer', unde o va interpreta pe mama tinerei protagoniste, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citata marti de EFE. Proiectul studioului Paramount o are ca protagonista…