Ansamblul Joc are un nou director artistic

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat DC News, Corina Bacanu a vorbit despre cazul care a starnit un val de revolta in mediul online, dar și despre proteste, discriminare și politica. Spui ca nu esti jurnalist, ci copywriter, iar blogul este sufrageria ta. Ce se afla in spatele sufrageriei? In sufrageria…

- Serviciul de Informatii si Securitate are un nou director. Vitalie Parlog, care in perioada 2006-2009 a detinut functia de ministru al Justitiei, a fost numit la carma institutiei cu votul a 55 de deputati. Mandatul lui este pe un termen de cinci ani si nu poate fi prelungit.

- Casa Judeteana de Pensii Suceava are de ieri un nou director executiv interimar. Constantin Boliacu, fost director financiar contabil al Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava pana in vara acestui an, a fost numit ieri director executiv al Casei de Pensii cu titlu ...

- Mariah Carey face schimbari mari in viața sa, iar odata cu operația de micșorare a stomacului care a ajutat-o sa dea jos kilogramele in plus, stilul sau vestimentar pare și el ca merge spre o direcție mai buna. Daca pana acum iși oripila fanii cu outfituri extravagante, rochii mult prea stramte, decoltate,…

- UN REGAL de frumusețe, dansuri, tradiții și obiceiuri populare romanești, la Gradinița „Lizuca” Bacau Festivalul Folcloric Județean –Concurs „In pași de dans și voie buna” se afla la prima ediție, eveniment ce s-a desfașurat zilele trecute la Gradinița cu Program Prelungit „Lizuca”- structura a Școlii…

- Allianz-Tiriac Asigurari a numit-o, de la 1 ianuarie 2018, pe Mirjana Krolo, fost sef al diviziei IT, in functia de Director al Directiei Operatiuni, in locul lui Cristian Ionescu. De origine croata, Mirjana Krolo in varsta de 42 ani conduce de peste 5 ani Divizia IT din cadrul Allianz-Tiriac…

- Dan Badic, fost director al Casei Regale, vrea sa ceara canonizarea Regelui Mihai. Majestatea Sa nu poate fi canonizat, a spus purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, duminica, la Antena 3, acesta explicand și de ce nu poate da curs solicitarii fostului director al Casei Regale.”O…

- In semn de profund respect, pentru personalitatea si activitatea regretatului Vladimir Curbet, Director artistic al Ansamblului ''Joc'', Prim-ministrul Pavel Filip a semnat dispozitia privind crearea Comisiei pentru organizarea funeraliilor Maestrului. Comisia va fi prezidata de Ministrul Educației,…

- A apus o stea de pe bolta culturii moldovenești. In aceasta dimineața, la varsta de 87 de ani, conducatorul artistic al Ansamblului de dansuri populare "Joc" și maestrul in balet Vladimir Curbet s-a stins din viața.

- Vladimir Curbet, prim-maestru de balet al Ansamblului Național Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de consilierul in domeniul educației, culturii și cercetarii al șefului statului, Corneliu Popovici, citat de radiochisinau.md. Vladimir…

- Conducatorul artistic al ansamblului „Joc", Vladimir Curbet, s-a stins din viața. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant al ansamblului „Joc", Marin Madan.

- Dupa ce Ilie Floroiu si a incheiat activitatea in fruntea Clubului Sportiv Farul Constanta prin iesirea la pensie, dupa implinirea varstei de 65 de ani , prerogativele si atributiile de conducere au fost preluate, ca director interimar, timp de o luna, de Sorin Basturea, director adjunct pana acum.…

- Ordinul de numire a fost emis de ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale in data de 27 noiembrie 2017. Cu peste 15 ani de experienta in industria IT, Catalin Arama a detinut functii de conducere, atat in mediul public, cat si in mediul privat. El a fost presedinte al…

- De la ora 18:30 se va juca indragitul spectacol Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, in regia lui Fritzdieter Gerhards. Distributia este urmatoarea: Santuzza – Simona Titieanu (debut), Turiddu – Razvan Sararu (Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta), Mamma Lucia – Maria Macsim…

- Recent, la sediul Societatii de Stiinte Matematice din Romania, de la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica, au avut loc alegeri privind componenta consiliului director al SSMR pentru perioada 2017-2022.

- Premierul Tudose le raspunde protestatarilor de la APIA aflați in Piața Victoriei: ”Un director are salariul 12.498 de lei pe luna”, a spus șeful Executivului, in debutul ședinței. Cateva sute de membri ai sindicatului Agentiei Nationale pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) din tara protesteaza…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 942 VIII 3 din 05 octombrie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatei Macovei Ancuta Anda, la data faptei director al Directiei…

- Trei persoane și-au depus candidatura pentru functia de director executiv al MedservMin, societatea prestatoare de servicii medicale pentru Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de Eftimie Popescu, consilier local ALDE la Bumbești Jiu, Ion Neamtu,...

- Tanarul patinator american Nathan Chen și-a zdrobit concurența in programul scurt al probei masculine la Skate America, una din etapele circuitului Marilor Premii, vineri, la Lake Placid (New York). Chen (18 ani) și-a ameliorat recordul personal cu un scor de 104,12 puncte (precedentul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6497 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Luni, euro a atins nivelul de 4,6469 lei, iar marti a crescut pana la 4,6551 lei, un nou nivel record. Leul s-a…

- Targul Gaudeamus - Carte de invatatura incepe astazi Presedintele director-general al SRR Georgica Severin împreuna cu redactorul Felix Crainicu în studioul RRA, noiembrie 2017. Foto: Arhiva. Târgul International Gaudeamus - Carte de învatatura, organizat de Radio România,…

- Un fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, Werner Wolff, a fost numit luni director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor, citate de News.ro. Tarom a anuntat recent demisia Ilenei Daniela…

- Dupa mai bine de 16 ani in avocatura, in luna august a acestui an, Nadia Elena Harpa a acceptat numirea in funcția de președinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Neamț. In fiecare zi face naveta din Targu Neamț, acolo unde locuiește cu familia: soțul, Daniel Harpa, primarul orașului…

- Șeful Bancii Centrale din Mexic, Agustin Carstens, a demisionat mai devreme din postul de președinte al Comitetului Financiar și Monetar al FMI (IMFC), a anunțat miercuri instituția financiara internaționala cu sediul la Washington, transmite DPA. În 2015, Carstens a fost ales în…

- Din decembrie, Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența a Persoanelor (SPCJEP) Vaslui va avea un nou director executiv intrucat postul a fost scos la concurs. De cateva zile, funcția de director executiv al SPCJEP Vaslui este vacanta, urmand ca, in decembrie, sa se organizeze concursul pentru…

- Seful Minprest Rovinari crede ca societatea prestatoare de servicii ar putea fi dezavantajata la licitatia privind impadurirea cu salcam a unei suprafete de 60 de hectare de halda, in zona Rovinari Est. CEO Oltenia a scos, pe SEAP, la licitatie contractul in valoare de 1 milion de lei.…

- O echipa de experți a identificat mai mult de 430 ha de paduri virgine și cvasi-virgine pe terenuri impadurite deținute de Grupul Schweighofer Zonele vor fi raportate Garzii Forestiere pentru includerea in Catalogul Național al padurilor virgine și cvasi-virgine In primavara acestui an, Holzindustrie…

- Veste mai putin placuta pentru Directia Nationala Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au constatat neregularitatea actului de sesizare a instantei in cazul lui Panait Samata, la data presupuselor fapte consilier superior in cadrul Agentiei de…

- Deputatul democrat Boris Golovin a obținut o victorie la Curtea Suprema de Justiție in fața Autoritații Naționale de Integritate (ANI), care a constatat o incalcare a regimului juridic al incompatibilitaților, in anul 2015, cind parlamentarul a participat la concursul public privind ocuparea funcției…

- SC Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA, asociat unic al societatii Balneoterapia Saturn SRL, reprezentata legal de administrator Nicolae Butoi, a aprobat in Adunarea Generala din 18 august o decizie importanta. Astfel, a fost prelungit contractul incheiat cu Virgil Stan pentru functia de director…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspirație impotriva SUA și spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare și alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achiziționate din magazine din…

- Decizia de renuntare la serviciile SC “George Butunoiu Group” a fost luata dupa ce s-a constatat ca anunturile de recrutare pentru ocuparea functiilor de director general si director economic au fost facute cu nerespectarea criteriilor de selectie impuse de Posta Romana.

- John Borland "Jack" Thayer III a fost unul dintre pasagerii care se aflau la bordul celebrului vas Titanic atunci cind a avut loc tragicul eveniment. Acesta facea parte din familia Thayer, o familie aristocrata, in care tatal sau, John Borland Thayer II era Director si Vice Presedinte al Companiei…

- Athenee Palace Hilton l-a numit pe Georg Pucker in functia de director de operatiuni al companiei, acesta ocupand recent pozitia de manager de operatiuni la Hilton Koln, unde a condus toate departamentele operationale, inclusiv zona de Food & Beverage, restaurantele hotelului, zona de banqueting,…

- Comitetul director al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism a stabilit sa lanseze un fond de sprijin pentru turiștii care au fost pagubiți cu peste 1.000 de euro in urma achiziționarii de pachete de la compania Omnia Turism, a declarat sambata președintele ANAT, Alin Burcea. "Comitetul…

- Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați anunța concurs pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA), dupa ce a aprobat, ieri, Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la aceasta funcție. Potrivit Regulamentului,…

- Festivalul International de Opera, Opereta si Balet continua sambata, 21 octombrie, de la ora 18.30, cu Marea Gala a celei de-a XV-a editii a evenimentului. Pe scena Operei Brasov vor pasi solistii invitati din mai multe țari din lume, printre care Catarina Coresi (Romania), Anna Delfino (Italia)…

- Audrey Azoulay, in varsta de 49 de ani, fost ministru al Culturii in Franța, a fost aleasa vineri in funcția de director general al UNESCO, devansandu-l pe contracandidatul ei din Qatar, Hamad Al-Kawari, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Moneda europeana continua sa creasca si se apropie iar de pragul de 4,6 lei. Si lira sterlina s-a apreciat, insa dolarul si francul elvetian au scazut. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5915 lei pentru un euro, in crestere cu 0.13% fata de ziua precedenta.…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania organizeaza, marți, evenimentul aniversar de 10 ani - "Fiecare leu", la care vor participa reprezentanți ai fondurilor de pensii administrate privat, precum și reprezentanți ai autoritaților. Printre speakeri se vor numara:…

- Intr-un interviu prezentat, in exclusivitate, de Bugetul.ro, Bogdan Cristache, bodyguardul care i-a deschis calea lui Liviu Dragnea a facut o dezvaluire de proporții.Director operativ al unei firme specializate in paza și protecție, Cristache a fost acuzat de jurnalistul Malin Bot ca l-ar…

- Acuzat ca ar fi un "interlop", Bogdan Cristache, unul dintre bodyguarzii care l-au protejat pe Liviu Dragnea la ICCJ, da o replica pe pagina sa de Facebook. Director al unei firme de securitate, Cristache le reproseaza jurnalistilor ca au recurs la stereotipuri facile cand au prezentat situatia.…

- Controversata achizitie a celor doua aeronave Boeing 737 de catre Tarom pare sa fie benefica companiei, avand in veddere ca, potrivit ministrului Transporturilor, au generat un profit care ar putea scoate Tarom din impas. Potrivit Curtii de Conturi insa, Tarom are pierderi cumulate de peste 2 miliarde…

- Cu ocazia Zilei profesionale a lucratorilor din învațamânt, mai multor cadre didactice din țara le-au fost conferite diplomele Guvernului Republicii Moldova, pentru contribuție substanțiala la dezvoltarea tinerii generații în spiritul valorilor naționale și universale, consecvența…

- Alexandru-Mircea Croitoru a fost numit in functia de director general al Loteriei Romane. Pana acum acesta s-a aflat in functia de director al Directiei de Marketing si Vanzari din cadrul companiei. Acesta este recunoscut si pentru ca i se spune "Mister 6/49" pentru ca este prezentatorul emisiunii "Lozul…

- Cel mai mare grup petrolier de stat din Rusia, Rosneft, ar urma sa anunte vineri seara ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder va prelua postul de presedintele consiliului de administratie al Rosneft, scrie romanialibera.ro.