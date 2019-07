UPDATE: Alerta la ISU Constanta. Persoana electrocutata in Negru Voda (galerie foto)

In urma cu cateva momente, un apel la serviciul de urgenta, 112, a alertat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta.Din primele informatii, o persoana, aflata in timpul serviciului, in localitatea Negru Voda, s a electrocutat… [citeste mai departe]