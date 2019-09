Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de o importanta majora in viata si istoria Bacaului si a Romaniei, pus sub deviza “Vitejii Romaniei Biruitoare – Judetul Bacau in Razboiul Intregirii Nationale”, va avea loc vineri, 27 septembrie, ora 18.00, in “Parcul Unirii – 1 Decembrie 1918” (fost Parcul Catedralei). Cu aceasta ocazie…

- Astazi, la ora 08.00 a fost inaugurat noul magazin Dedeman din Onesti, de pe strada Redului 106A. Amenajat pe o suprafața de 30.000 de metri patrați, noul magazin Dedeman de la Onești le ofera clienților o diversitate mult mai mare de produse, odata cu amenajarea unor spații de depozitare și expunere…

- Un eveniment de o importanta majora pentru locuitorii comunei Parjol, dar si pentru localitatile adiacente, a avut loc joi, 25 iulie, incepand cu ora 10.00. Sute de oameni au participat la inaugurarea uneia dintre cele mai mari investitii din aceasta zona: Podul de peste raul Tazlau, care face legatura…

- Incepand de azi, 25.07.2019, cei peste 10.100 locuitori ai comunei Margineni vor beneficia de servicii de evidența populației in cadrul noului Serviciu Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor care va funcționa chiar in incinta vechii cladiri a Primariei Margineni. Deschiderea noului serviciu…

- In Parcul Unirii – noul nume al Parcului Catedralei – a inceput de ieri construcția monumentului “Romania Biruitoare”. Monumentul este ridicat pe locul pe care se afla scena circulara din lemn, din zona vestica a parcului. Grupul statuar „Romania Biruitoare” reprezinta contributia bacauanilor la efortul…

- Școala Gimnaziala „Gheorghe Nechita” Motoșeni, județul Bacau și Primaria Motoșeni, județul Bacau in parteneriat cu Muzeul „Vasile Parvan” Barlad, județul Vaslui și Astroclubul „Perseus” Barlad, județul Vaslui organizeaza in perioada 05 – 07 iulie 2019 un „star party” avand drept obiectiv promovarea…

- Toți copiii au așteptat cu sufletul la gura vacanța mare. Vacanța de vara cand ziua e lunga și fierbinte iar nopțile racoroase. Vacanța de vara cand mergem la munte sau la mare. Numai ca nu toți copiii au parte de o vacanța așa cum și-ar fi dorit, de fiecare data parinții fiind cei care decid […] Articolul…

- Traficul intre Bacau si Onești se desfașoara cu dificultate din cauza unui accident rutier petrecut in dreptul Clubului principe, la intrarea in localitatea Magura. Din primele relatari, se pare ca o mașina ar fi incercat sa intoarca pe șosea, pe linia continua și a fost lovita de un alt autoturism.…