Stiri pe aceeasi tema

- Patru vernisaje ale unor expoziții de amploare vor fi organizate de Muzeul Județean Buzau, pe 15 ianuarie, data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889), care a fost declarata Zi a Culturii Nationale. In aceeași zi va fi lansata și oferta culturala, educativa și științifica…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in data de 15 ianuarie 2019, la sediul instituției, incepand cu ora 12.00, o serie de evenimente inchinate zilei Culturii Naționale și implinirii a 169 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Se va vernisa…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza, pe 15 ianuarie, la sediul instituției, incepand cu ora 12.00, o serie de evenimente inchinate Zilei Culturii Naționale și implinirii a 169 ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Se ...

- PROGRAMUL MANIFESTARILOR DEDICATE CENTENARULUI MARII UNIRI ȘI ZILEI NAȚIONALE In Romania sunt organizate diverse evenimente ce au ca scop sarbatorirea Centenarului Marii Uniri. Astfel ca, instituția noastra este implicata in desfașurarea acestui amplu eveniment,printr-o serie de manifestari…

- In saptamana 26-29 septembrie, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, se vor organiza activitați dedicate Centenarului Marii Uniri, dupa cum urmeaza: Luni, 26 noiembrie 2018 (ora 11) – Simpozionul ”Romania in 100 de ani”. Elevi și profesori vor prezenta materiale in care vor surprinde…

- In saptamana 26-29 septembrie, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, se vor organiza activitați dedicate Centenarului Marii Uniri,a anunțat purtatorul de cuvant a instituției, Mirona Furdui. Programul evenimentelor: Luni, 26 noiembrie 2018 (ora 11) – Simpozionul ”Romania in 100 de ani”.…

- COMUNICAT DE PRESA Pastrand tradiția, Biblioteca Județeana „I. H. Radulescu”, in parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Targoviște, a organizat Post-ul Zilele Bibliotecii I. H. Radulescu: acțiuni culturale, dezbateri științifice, premiile Bibliotecii, lansare de carte, activitați artistice apare…

- Omul politic Iuliu Maniu este omagiat la Cluj printr-o serie de evenimente cultural-artistice. Maniu a fost președintele Partidului Național Țaranesc și a murit in 1953 in inchisoarea de la Sighet ca deținut politic.