- Guvernul de coaliție format de Liga (dreapta radicala) și Mișcarea de Cinci Stele (M5S - anti-establishment), care a condus Italia haotic în ultimele 14 luni este mort. Pentru mulți italieni - și pentru cei care privesc din restul Europei - siderați de aceasta administrație nemaivazut de disfuncționala,…

- Sase state membre UE si-au exprimat dorinta de a primi o parte dintre cei 147 de migranti care se afla la bordul navei umanitare a ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, care se afla de joi in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat joi premierul italian Giuseppe Conte, relateaza Reuters si AFP.”Franta,…

- Senatul italian a amanat la 20 august o solutie la criza politica declansata de liderul Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvini, caruia i-a aplicat o lovitura, respingand orice proiect de motiune de cenzura a Guvernului lui Giuseppe Conte, relateaza AFP.

- Senatul italian a amanat la 20 august o solutie la criza politica declansata de liderul Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvini, caruia i-a aplicat o lovitura, respingand orice proiect de motiune de cenzura a Guvernului lui Giuseppe Conte, relateaza AFP potrivit news.roMinistrul de Interne,…

- Joia trecuta, omniprezentul ministru de Interne si lider al Ligii (extrema dreapta) Matteo Salvini a jucat o mana de pocher, dinamitandu-si alianta guvernamentala cu Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem), dupa doar 14 luni de cand se afla la putere. Mizand pe toropeala lui august si pe pozitia sa dominanta…

- Formatiunea de extrema dreapta Liga, care guverneaza in coalitie cu Miscarea de 5 Stele (M5S), a depus vineri o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Giuseppe Conte, care nu apartine niciunui partid, dar este apropiat de M5S. Liderul Ligii, Matteo Salvini, vicepremier…

- O decizie brutala a liderului extremei drepte italiene, Matteo Salvini, care intervine intr-un moment nepotrivit, in plina vara. Rupe, de fapt, coaliția la guvernare și arunca Italia in incertitudine. Lovitura de teatru in guvernul Italiei. Matteo Salvini, ministru de Interne și liderul Ligii (formațiune…

- Premierul italian Giuseppe Conte a declarat joi ca liderul Liga, de extrema dreapta, Matteo Salvini, trebuie sa le explice italienilor de ce doreste prabusirea coalitiei de la guvernare, relateaza Reuters. Salvini, care este vicepremier si ministru de interne, a spus mai devreme ca coalitia cu Miscarea…