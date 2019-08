ANSA: Japonia: Coreea de Nord a încălcat clar rezoluţiile ONU Ultimul test nuclear efectuat de Coreea de Nord - al saptelea într-o luna - reprezinta "o încalcare evidenta a rezolutiilor Consiliului de Securitate ONU", a spus presei ministrul japonez al apararii, Takeshi Iwaya, care a adaugat ca Phenianul a profitat, cel mai probabil, de lipsa de coordonare dintre Japonia si Coreea de Sud, dupa decizia acesteia din urma de a anula pactul asupra schimbului de servicii secrete cu Tokyo, scrie Rador, citând ANSA.



