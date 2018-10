ANRP are nevoie de 9,5 ani pentru a solutiona dosarele depuse

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca 225.525 de clienti ai bancii ING Bank au fost afectati de dublarea tranzactiilor realizate luni, deci s-au ales cu bani luati in mod eronat din conturi. Banca a fost amendata cu 20.000 de lei, in urma controlului ANPC.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, tacit, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Proiectul are ca obiect de reglementare includerea presedintilor, vicepresedintilor,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza la realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis celor care au inhalat gaze lacrimogene de la jandarmi in Piata Victorie, la protestul de pe 10 august, ca exista o lege care reglementeaza folosirea acestui arsenal al fortelor de ordine, in timp ce aruncatul cu pietre in oamenii legii este ilegal.…

- Gazele se scumpesc cu inca 5,85% incepand cu 1 august, potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Deja pretul gazelor mai crescuse de inca doua ori, doar in acest an. In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei. Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3),…