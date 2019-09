Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.…

- In anul 2018, lungimea simpla a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 84504,4 km, cu 2,9% mai mare fața de anul 2017. Comparativ cu anul 2017, in anul 2018, lungimea simpla a conductelor de canalizare a fost de 38449,1 km, cu 5,8% mai mare. Lungimea simpla a rețelei de distribuție a gazelor…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu 1 iulie, scrie Agerpres. "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE a aprobat, in sedinta de…

