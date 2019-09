Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul are o valoare totala de 20 de milioane de lei, iar ANRE spera sa acceseze fonduri europene prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. "Este un proiect de anvergura, cu impact la nivel national. Proiectul presupune implementarea unei baze de date si a unei platforme…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atenția, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentați toți consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista „suspiciuni rezonabile” ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus. „Avand in…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atenția ca exista ”suspiciuni rezonabile” ca la iarna sa nu poata fi alimentați toți consumatorii de gaze din Romania din cauza ca fluxul de gaze din Ucraina ar putea fi redus, scrie Agerpres.ro. Reducerea ar putea veni din cauza ca acordurile…

- Ziarul Unirea Riscam sa ramanem in frig, in aceasta iarna. ANRE atrage atenția asupra problemelor in furnizarea de gaze naturale catre populație “Exista suspiciuni rezonabile ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.” Aceasta este concluzia la care au ajuns cei de la Autoritatea Nationala…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.…

- Cateva zeci de mii de locuitori ai municipiului și județului Satu Mare vor plati mai puțin pentru furnizarea de gaze naturale incepand de azi, 1 iulie 2019. In ceea ce privește furnizarea de energie electrica, prețul actual nu scade nici un pic. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE)…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a decis ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu 1 iulie. "Comitetul de reglementare al Autoritatii...

- Ea a salutat anuntul facut anterior, la aceeasi conferinta, de Florin Ciocanelea, consilierul premierului Viorica Dancila, potrivit caruia primul-ministru a aprobat infiintarea unei comisii interministeriale care sa elaboreze legislatia privind definirea si sprijinul consumatorilor vulnerabili. "Aceste…