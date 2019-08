Motociclist oprit cu focuri de armă, după o urmărire ca-n filme

În data de 21.08.2019, în jurul orei 22:20, un agent de poliție care efectua (împreună cu un poliţist local) activităţi de patrulare pe raza localităţii... The post Motociclist oprit cu focuri de armă, după o urmărire ca-n filme appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]