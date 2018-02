Stiri pe aceeasi tema

- Piața de energie electrica din Moldova va introduce standarde europene cu sprijinul Uniunii Europene. Acest lucru a fost menționat in cadrul primei ședințe de lucru cu privire la elaborarea proiectului Regulilor pieței energiei electrice, pe care a desfașurat-o Agenția Naționala pentru Reglementare…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani, vor intra in vigoare incepand cu ziua de maine, 21 februarie.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a micșorat marti, 23 ianuarie, cu aproape un leu prețurile plafon la benzina si motorina. Prețul plafon la carburanți a fost stabilit pentru urmatoarele doua saptamani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 21 februarie, prețul plafon pentru un litru de benzina scade cu 95 bani, iar pentru motorina cu 90 de bani.

- Tudor Copaci, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), comenteaza investigațiile Centrului Național Anticorupție pornite in urma denunțului facut de liderul PAS Maia Sandu. Copaci susține ca atit instituția cit și personal, conducerea ANRE colaboreaza cu CNA. Solicitat…

- Rata anuala a inflației s-a situat la 4,3% in luna ianuarie, in condițiile in care gazle naturale, energia electrica, incalzirea, carburanții și fructele au consemnat in luna ianuarie cele mai mari scumpiri fața de decembrie, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS).…

- La benzinariile din Moldova, benzina se va scumpi și mai mult, dar motorina se va ieftini ușor. Acest fapt rezulta din noile prețuri maxime de vinzare cu amanuntul pentru produsele petroliere de baza, publicate astazi de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), care vor funcționa…

- Agentia pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau (ANRE) a anuntat marti, 6 februarie, preturile-plafon la produsele petroliere pentru urmatoarele doua saptamani. Pretul la benzina a crescut cu 15 bani, iar cel la motorina s-a micsorat cu 3 bani.

- Motorina se ieftineste, iar benzina se scumpeste. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pretul plafon pentru urmatoarele doua saptamani, iar acesta va intra in vigoare incepand cu ziua de maine.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 7 februarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 15 de bani, iar pentru motorina scade cu trei bani.

- ANRE: Vom schimba din temelii metodologiile de stabilire a pretului gazelor si electricitatii Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii…

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife. Furnizorul de gaze a cerut reducerea cu 11,4 la suta.…

- Premierul Pavel Filip anunța ca tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse cu pana la 20%. „Moldovagaz” este de alta parere. Totuși o decizie finala va fi luata de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife.

- In Republica Moldova va fi aprobata o noua metodologie de calculare si aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, relateaza NOI.md. Anunțul a fost facut de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), care a menționat ca in cadrul instituției…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 24 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 25 de bani, iar pentru motorina cu 19 de bani.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit astazi un nou pret plafon pentru urmatoarele doua saptamani.Pentru un litru de benzina, soferii vor trebui sa plateasca 18 lei si 47 de bani.Iar un litru de motorina va putea fi cumparat cu 16 lei și 51 de bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) susține ca prețul pe care-l achita consumatorii din R. Moldova pentru gazele naturale este calculat în conformitate cu prevederile legislației, în baza valorii prognozate a prețului mediu anual de procurare al gazelor naturale.…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cer Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) reducerea imediata a tarifului gazelor naturale. Solicitarea a fost transmisa astazi, 22 ianuarie, la o acțiune organizata în fata instituției, dupa ce saptamâna…

- Gas Natural a pus în vânzare afacerea sa în R. Moldova. Compania realizeaza în prezent o revizuire strategica a tuturor activelor sale de la intrarea fondului Statelor Unite GIP cu intentia de a îmbunatati eficienta si de aceea este dispusa sa se desprinda de acest…

- O inițiativa privind modificarea legislației ar oferi mai multe oportunitați investitorilor de energie regenerabila prin participarea acestora la piața energetica din Republica Moldova. Întâmplator sau nu, ministrul Economiei, Chiril Gaburici, care va promova acest proiect în Guvern,…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale, luni, o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind aprobarea OUG de modificare și completarea a altei ordonante privind înființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare

- Creșterea prețurilor maxime de vinzare cu amanuntul ale benzinei și motorinei din Moldova este cauzata atit de creșterea prețurilor petrolului pe piața internaționala, cit și de creșterea accizelor la combustibil. Acest fapt a fost comunicat de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 10 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 68 de bani, iar pentru motorina cu 60 de bani.

- La stațiile de alimentare din Moldova, prețurile benzinei și motorinei vor crește și mai mult – cu aproximativ 60-70 de bani sau cu 4%. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru produsele petroliere de baza, publicate astazi de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei...

- In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul a crescut cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016.Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere AZIL…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea reține, din 2018, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, o cota de 15 la suta din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, așa cum se arata in proiectul unui act normativ al Ministerului Finantelor. …

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE), in 2018, a dublat suma contribuțiilor percepute de la participanții la piața energiei electrice, gazelor naturale, produselor petroliere și energiei termice. Urmare a acestui fapt, bugetul ANRE in anul 2018 va crește cu aproape 1,9 ori și va…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina, cu șapte bani.

- Carburantii se vor scumpi incepand de maine. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon pentru urmatoarele doua saptamani. Un litru de benzina va putea fi vandut cu cel mult 17 lei si 54 de bani, cu 13 bani mai mult decat in prezent.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat pentru anul 2018 un buget de circa doua ori mai mare decat in 2017, triplu fața de cel de acum cinci ani și de cinci ori mai mare decat opt ani in urma, scrie mold-street.com.

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).…

- Se scumpește energia, de la 1 ianuarie 2018. Prețul energiei pentru consumatorii care sunt alimentați in regim de serviciu universal va crește de la 1 ianuarie, energia in perioada de varf de consum, intre orele 18:00 – 22:00, urmand sa fie mai scumpa cu 13%, potrivit datelor postate pe site-ul OPCOM.…

- De maine, pretul benzinei si al motorinei va scadea. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anuntat noi preturi plafon pentru carburanti.Un litru de benzina va putea fi vandut cu cel mult 17 lei si 41 de bani, cu 26 de bani mai puțin decat in prezent.

- Deputatii din Fractiunea Partidului Socialistilor au solicitat audierea in Parlament a reprezentantilor mai multor institutii de stat, printre care: Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Agentia Nationala…

- Cele mai mari rate de creștere din sectorul comunicațiilor electronice din Moldova de la inceputul acestui an se atesta pe piața serviciilor de acces la Internet mobil in banda larga. Acest fapt a fost comunicat de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a stabilit noile prețuri plafon la carburanți, transmite stirilocale.md Potrivit ANRE, un litru de benzina va costa 17,67 de lei, cu 12 bani mai ieftin decât în prezent. Motorina s-a scumpit cu 7 bani și…

- La stațiile de alimentare cu combustibil, prețurile benzinei vor scadea ușor, dar motorina se va scumpi și mai mult. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru principalele produse petroliere, care au fost publicate de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica și vor…

