ANRE pune frana montarii de contoare inteligente pentru curent. Doar 30% dintre romani ar putea sa beneficieze, pana in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat (foto), Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa impuna ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a elaborat un nou ordin prin care limiteaza, in acest an, montarea de contoare inteligente de energie electrica, anunta Economica.Net. Ordinul ANRE nr 25 din 2018 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice,…

- Datele de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) arata ca in 2008, anul de gratie al economiei locale, termocentralele alimentate de carbuni aveau o ponedere de aproape 40% din mixul energetic, cea mai mare contributie dintre toate sursele. In acel an, peste 20.000 de oameni…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru...

- Cheia viitorului in energie o reprezinta extinderea utilizarii energiei electrice in special catre transportul in comun, prepararea hranei, incalzire/racire etc, se arata in noul program de guvernare. Un mare accent este pus pe sursele regenerabile de energie, care vor asigura, pe termen mediu, 43%…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna. …

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici. Decizia intra in vigoare incepand de astazi, 10 ianuarie 2018, scumpirea fiind operata ca urmare a solicitarilor furnizorilor. ANRE recunoaste implicit…

- Gazele livrate pentru populație se scumpesc cu 5,6% începând de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitați din energie, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Cu cat creste factura la gaz Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul. ”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Factura totala la gazele naturale pentru consumatorii casnici va creste in medie cu 5,6%, incepand cu 10 ianuarie, potrivit unor calcule ale Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Acest procent de crestere variaza de la un furnizor la altul. Factura cuprinde atat pretul…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). "Ca urmare a creşterii costului de achiziţie a gazelor naturale pe care furnizorii…

- Din 10 ianuarie 2018, consumatorii casnici vor plati mai mult cu aproximativ 8,3% pentru gazele consumate, potrivit anuntului facut de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). „Impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați,…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, incepand de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine in urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere a valorii facturii lunare cu aproape 5 lei…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, recent.Reprezentantii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energetic a aprobat in urma cu puțin timp noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3 la suta, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, incepand de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine in urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere a valorii facturii lunare cu aproape 5 lei…

- Gazele naturale se scumpesc cu 8%, începând de miercuri. Anunțul a fost facut de Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar scumpirea vine în urma solicitarilor facute de furnizori. Conform calculelor ANRE, vorbim de o crestere…

- Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați, este de 0,68 bani/Kwh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum",…

- S-au scumpit gazele naturale pentru consumatorii casnici, iar facturile vor creste din 10 ianuarie cu pana la 20 de lei in medie, pe luna, pentru perioada de iarna. Autoritatea de Reglementare în Energie a anunţat că, la solicitarea furnizorilor, a acceptat majorarea uneia dintre celei…

- Gazele naturale consumate de catre populație se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anunțat Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut prețuri mai mari. Impactul in facturi va…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, Agerpres. Reprezentantii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie 2018. Difența va fi de 0,68 de bani/kwh. Textul ANRE spune ca in urma analizei efectuate, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei anunța ca facturile la gaze ale consumatorilor casnici vor crește incepand cu data de 1 ianuarie. Majorarea este estimata la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu care nu depașește 700 Kwh/luna. Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh,

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat luni cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici, incepand cu data de 10 ianuarie 2018, informeaza HotNews.ro. Scumpirea va avea loc in urma solicitarii furnizorilor. ...

- Astfel, o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, Agerpres. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la ...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat luni cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici, incepand cu data de 10 ianuarie 2018. Scumpirea va avea loc in urma solicitarii furnizorilor. Astfel, in urma deciziei de luni, ANRE recunoaste…

- In legatura cu informatiile propagate in spatiul public, conform carora Primaria Municipiului Bucuresti nu ar fi respectat legea atunci cand a prelungit contractul de delegare a serviciului de iluminat public, Biroul de Presa al Primariei Capitalei este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Contractul…

- De la 1 ianuarie 2018 componenta de 10% reglementata de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a disparut, clienții care nu au optat pentru piața concurențiala urmand sa achite factura la energie la un preț in totalitate dependent de cel la care furnizorii cumpara electricitate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34- la nivel national, in primul semestru al anului 2018, fata de trimestrul IV din 2017. Piata energiei electrice este complet liberalizata, incepand…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat cu 16.000 de lei Transelectrica ”pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate asociate licentei nr. 161/2000 pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem si pentru…

- Transelectrica informeaza investitorii asupra faptului ca in data de 20 decembrie 2017, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a emis un proces verbal de constatare si sanctionare prin care a amendat compania pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate a licentei pe care…

- Transelectrica informeaza investitorii ca a fost publicat in Monitorul Oficial un ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) prin care este aprobata cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem cu 2,67 lei/MWh (+28%), incepand cu luna ianuarie.

- Tarifele de distributie a energiei electrice vor scadea, anul viitor, cu 1,08%, in medie. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa majoreze cu peste 28% tariful pentru serviciul de sistem prestat de Transelectrica, ceea ce va avea ca afect o scumpire cu 0,6% a pretului final platit de consumatorii casnici.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) intenționeaza sa aprobe majorarea cu peste 28% a tarifului pentru serviciul de sistem prestat de Transelectrica de la 1 ianuarie 2018, de la 9,39 la 12,06 ...

- Cripto-moneda Bitcoin continua sa stabileasca noi recorduri, miercuri valoarea ei trecand in premiera de 12.000 de dolari, scrie Reuters. De la inceputul anului valoarea Bitcoin a crescut de peste 10 ori si tot mai multi atrag atentia ca ne apropiem de o bula speculativa care ar putea "exploda" cu consecinte…

- Ministerul Energiei se așteapta cel puțin la o stagnare a energiei electrice, posibil chiar o diminuare, iar la gaze naturale nu a primit de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) semnale cu privire la o ajustare pozitiva, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma…

- Proiectul de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice este blocat de diversitatea opiniilor distribuitorilor, unii dorind un proces mai accelerat, iar altii un termen mai lung de implementare, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul…

- Proiectul de implementare a sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice este blocat de diversitatea opiniilor distribuitorilor, unii dorind un proces mai accelerat, iar altii un termen mai lung de implementare, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul…