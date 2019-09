Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei, care se va finaliza la 1 aprilie 2021.



Afirmatia ii apartine lui Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), care a participat, vineri, la conferinta "Evolutia pretului gazelor naturale prin restructurarea sectorului", organizata de publicatia Financial Intelligence.



In cadrul unei proceduri de infringement in sectorul…