Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de energie electrica al populatiei a crescut cu 14,6% in prima luna a acestui an fata de de perioada corespunzatoare a anului 2018 in conditiile in care consumul final de energie electrica a fost de 5,076 miliarde kWh, in crestere cu 3%, conform informatiilor publicate miercuri de Institutul…

- Potrivit unor surse din sectorul energetic ale Agerpres Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a sesizat Consiliul Concurentei cu privire la faptul ca OMV Petrom si Romgaz nu pun la dispozitia pietei intreaga cantitate de gaze, ceea ce a determinat autoritatea de concurenta…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat, in sedinta de joi, furnizorii de ultima instanta optionali care pot livra consumatorilor casnici energie electrica in regim reglementat, potrivit unui comunicat al ANRE, remis AGERPRES. Aceasta…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat miercuri metodologia prin care obliga producatori ca Romgaz și OMV Petrom sa vânda gaze catre furnizori la prețul de maxim 68 lei/MWh, timp de trei ani. Practic, ANRE vine cu legislația secundara pentru punerea în…

- Consumul final de energie electrica in 2018 a fost de 55,881 miliarde kWh, cu 2,3% mai mare fata de anul precedent, iluminatul public inregistrand o scadere cu 5,5%, iar consumul populatiei o diminuare cu 11,2%, conform informatiilor publicate marti de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES…

- Toti producatorii de energie vor trebui sa livreze in acest an electricitate populatiei la un pret reglementat care sa le asigure un profit de 5% din suma costurilor justificate, potrivit Ordinului 10/2019 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), publicat in Monitorul…

- Toti producatorii de energie vor trebui sa livreze in acest an electricitate populatiei la un pret reglementat care sa le asigure un profit de 5% din suma costurilor justificate, potrivit Ordinului 10/2019 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), publicat in Monitorul…

- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…